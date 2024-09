Julián Álvarez festejó su primer gol en Atlético de Madrid y De Paul dio una asistencia de caño en la victoria ante Valencia

Fue el pase más importante en la Liga de España en el reciente mercado. La incorporación que llegó para potenciar al Atlético de Madrid y también para dotar de mayor atractivo a la competencia en general. A tanta expectativa, Julián Álvarez debía responder con un rendimiento ofensivo que hiciera la diferencia sobre los rivales. Se le concedía el lógico tiempo de adaptación que necesita todo futbolista que cambia de país y de equipo, con las diferencias que hay entre el estilo de juego que pregona Pep Guardiola en Manchester City y el que sostiene Diego Simeone.

Tras un debut ingresando desde el banco en los últimos 12 minutos frente Villarreal, le siguieron tres cotejos de titular, siendo reemplazado en cada uno. Fueron 208 minutos en los que la Araña no solo no había encontrado el gol, sino que tampoco había estado cerca. Se notaba que todavía no encajaba en el funcionamiento, que faltaba entendimiento con unos compañeros con los que no había compartido la pretemporada por estar en los Juegos Olímpicos, donde no había anotado en cuatro partidos.

Lo más destacado de Atlético de Madrid 3 - Valencia 0

Hasta ahora solo se había visto lo que nunca deja de entregar Julián: despliegue solidario, presión sobre los defensores, desmarques para el que llega desde atrás con la pelota. Faltaba lo que llevó la cotización de su pase a los 75 millones de euros: el gol. La espera terminó este domingo, con un toque de zurda en un partido que ya estaba en el descuento y Atlético Madrid tenía ganado.

No fue un gol trascendente, pero para la Araña tuvo el sabor especial de ser el primero, y también lo tuvo para Simeone, que lo festejó con el alivio de ver que uno de sus goleadores, el refuerzo por el que hizo mucha fuerza para llegara, cortaba la sequía. “El festejo del público y sus compañeros habla de lo importante que era ese primer gol para Julián. Necesitábamos este gol para que él estuviera tranquilo. Ojalá que sea el primero de muchos”, expresó el Cholo en la conferencia de prensa.

Rodrigo De Paul choca el hombro con Griezmann en el festejo del Atlético de Madrid

El cordobés había ingresado a los 15 minutos de la segunda etapa, en reemplazo del noruego Alexander Sorloth, otra adquisición para el ataque. Si bien no fue un zurdazo esplendoroso como el golazo que le marcó a Chile en el Monumental, la definición mostró al cordobés como al oportunista dentro del área, con el olfato para tomar el despeje del arquero Mamardashvili al centro atrás de Riquelme, en un contraataque originado en un corte de Reinildo.

“Nuestros compañeros, el plantel y el cuerpo técnico ayudaron mucho a los nuevos jugadores a integrarnos. La adaptación ha sido muy buena, muy rápida. Me alegro también por Gallagher, que pudo marcar su primer gol con el club”, expresó Julián.

Para el Atlético fue una jornada de goleadores primerizos. También anotó Conor Gallagher, contratado a Chelsea por 42 millones de euros. Detrás de la definición del inglés estuvo otro protagonista argentino, Rodrigo de Paul, autor de una asistencia deliciosa, con un pase de caño entre las piernas del zaguero Christian Mosquera.

De Paul había jugado los 90 minutos contra Chile y 75 bajo el calor sofocante de Barranquilla, un desgaste al que le sumó el viaje transatlántico de regreso a España. Igual fue incluido de titular en el encuentro por la 5a fecha de la Liga de España, en ek puesto de interior en un medio campo que por cuarta temporada comparte con el capitán Koke, emblema del club colchonero. Una zona de la formación que tiene un refuerzo en Gallagher, que en Chelsea se destacó por su capacidad para asociarse y llegar a posiciones de definición, como lo demostró en el 1-0. El 2-0 lo marcó Antoine Griezmann. /La Nacion