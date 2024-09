¡Alerta! Denunció que usaron el nombre de su negocio para intentar estafar en redes

¡Atención! Esta noticia es para estar atento de los intentos de estafas con los que malhechores intentan embaucar a los salteños a través de las redes sociales, fingiendo ser comercios y vendiendo productos inexistentes a precios “baratos”.

¿Qué fue lo que ocurrió? José es el dueño de un corralón ubicado en calle Juan Carlos Dávalos al 300, del barrio Ceferino, quien relató cómo se enteró que en las redes sociales estaban ofertando mercadería para la construcción, usando el nombre de su local.

“Esta mañana (por la del jueves) recibí una consulta telefónica, por un precio, me llamó la atención que una señora me decía que vio una publicación en las redes sociales de cemento”, dijo el hombre al medio Multivisión Federal.

Ese llamado de atención fue porque él no tiene redes sociales, tampoco las usa para su comercio, además que ofrecían cemento a un precio distinto y más bajo al que él lo comercializa. Otra cuestión fue que, en las redes, pedían una transferencia como pago, cuando él solo vende al mostrador.

“Yo no tengo Facebook, no hago negocio por las redes”, reiteró el hombre quien, en sus 10 años con su local, no había pasado por algo así. Alertado por esto fue a la comisaría local donde pudo radicar la denuncia.

“En la comisaría me dijeron que este tipo de estafas es habitual, así que me tomaron la denuncia; un viajante me contó que esto pasó en otros corralones, con gente que fue a buscar mercadería que no habían vendido”, alertó a la ciudadanía para estar precavidos.