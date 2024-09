La UNSa le entregó el título Doctor Honoris Causa a Dino Saluzzi

El artista Timoteo “Dino” Saluzzi fue distinguido con el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Salta (UNSa). Esta entrega fue en reconocimiento por su trayectoria en la música popular y académica, tanto nacional como internacional.

Con el anfiteatro de la casa de altos estudios colmada, ocurrió el emotivo acto por el cual reconocieron la influencia cultural que Dino Saluzzi impregnó en la provincia y el país. El bandoneonista y compositor argentino, nacido el 20 de mayo en la localidad de Campo Santo, se mostró sumamente conmovido por el homenaje.

En el momento de la entrega, el agasajado dijo: "Nunca me olvidé de dónde vengo. Muchas sensaciones están pasando por mi corazón ahora".

El reconocido artista también resaltó la “suerte” de haber conocido a compositores importantes en el resto del mundo, que, al igual que él “trabajaron muchísimo por la música, por su gente” porque “la música no se hace sola”.

Por otra parte, reflexionó que “la música son ustedes, es de ustedes y fue el apoyo más grande que tuve a lo largo de mi vida. Cuando tenía que viajar de un país a otro, no me llevaba otra cosa que los álamos, los ceibos, el cerro san Bernardo y todo lo que era de Salta porque me daba fuerza para seguir adelante”, manifestó".