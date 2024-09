El presidente de YPF aseguró que podría bajar el precio de la nafta

El presidente de YPF, Horacio Marín, aseguró ayer que no descarta bajar los precios de la nafta en los próximos días.

De este modo, por primera vez desde 2019, la variación de precios internacionales del crudo podría impactar a la baja en los valores de los combustibles a nivel local.

YPF analiza bajar los precios de la nafta

Al respecto, explicó: "El precio del combustible depende del petróleo. Si sube, el precio del combustible tiene que subir. Si baja, tiene que bajar. En YPF, si el precio del petróleo baja, los usuarios no tienen que subvencionar a YPF porque no es justo que nosotros tomemos una ganancia arriba de lo lógico que tiene que tener la venta de combustibles. Así tampoco cuando suba nosotros no podemos subir el precio de combustibles porque si no hay una subvención de YPF a los usuarios. El precio del barril bajó u$s10 y la última semana subió u$s4. Estamos analizándolo y te prometo que la semana que viene vamos a tener una definición".

YPF confirmó la construcción de la planta de GNL en Río Negro

Marín, además, anunció que la compañía continuará con la construcción de la planta de gas natural licuado (GNL) en Río Negro, más allá de un eventual retiro de la petrolera Petronas del proyecto.

"En ese momento, Petronas tiene la opción de continuar o no con el proyecto. Hay que desdramatizar la situación, son decisiones empresarias", dijo Marín en declaraciones radiales.

El titular de la empresa argentina dijo: "No tengo información sobre cuál sería la decisión de Petronas. Es una de las mejores empresas de GNL del mundo y estamos trabajando muy bien con ellos".

Pero, "si Petronas no continúa, YPF va a seguir adelante. Es un proyecto que tiene mucho interés (y que) no depende exclusivamente de Petronas. Pueden ingresar otras compañías".

En la misma línea se refirió el gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien aseguró que la planta se construirá "si no es con Petronas, con otra empresa, pero se hará".

Las palabras del mandatario y del titular de YPF se conocieron luego de que informaciones periodistas aseguraran que la compañía de capitales malayos se retiraría de la construcción de la planta de GNL en la localidad de Punta Colorada, en la localidad rionegrina de Sierra Grande, con una inversión impulsada por el RIGI de u$s30.000 millones.

Desde la compañía Petronas no hubo comentarios al respecto y medios especializados en el sector energético coincidieron que la dirección de la empresa dio la orden de no hablar sobre el proyecto.

La construcción de esta planta de GNL resulta clave para Argentina, ya que le permitiría ahorrar la compra de combustibles, e incluso exportar unos u$s5.000 millones en 2030, según afirman desde YPF.

La construcción de la planta generó una puja entre la provincia de Buenos Aires, que quería el gasoducto desde el yacimiento de Vaca Muerta hasta Bahía Blanca, y Río Negro, que ofreció la zona de Punta Colorada. La decisión de YPF se orientó hacia la localidad rionegrina debido a que Wereltineck adhirió a los beneficios que les otorgan a las empresas al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), algo que fue rechazado por su par Axel Kicillof.

La planta estará proyectada en la zona de Punta Colorada, en la localidad rionegrina de Sierra Grande, donde también se llevará a cabo la puesta en valor y modernización de un viejo puerto en desuso con salida al océano Atlántico.

La inversión total del proyecto prevista para concretarlo en una década es de US$ 30.000 millones, en diferentes etapas.