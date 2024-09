Habló el Intendente interino de Aguas Blancas: "Quiero evitar un caos social"

El intendente interino del municipio de Aguas Blancas, Fabián Gutiérrez, es el más joven de toda la provincia, y está reemplazando a Carlos "Conejo" Martínez quien se encuentra comprometido con la justicia.

En diálogo con InformateSalta, Gutiérrez destacó que "no tuve comunicación con las autoridades de la provincia pero quiero llevar tranquilidad a los vecinos".

Además, mostró su preocupación ante la situación que vive el municipio y dijo: "Que vean que el municipio no tiene deuda no tiene cheque vencidos y no está en crisis" y sumó que "hay apoyo de la comunidad ante toda esta situación".

Por otra parte, mencionó que "queremos que se escuche la voz de un representante porque cuando viene alguien de afuera no saben como va a ser esta relación" y concluyó mostrando su deseo de "evitar un caos social".