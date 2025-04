Brutalidad sin límites: Jóvenes salteños matan a una cría de gato montes y lo exhiben como trofe

En nuestra provincia un grupo de jóvenes mató por diversión a una cría de gato montés, un animal silvestre y protegido por la legislación ambiental, y lo exhibió públicamente como un trofeo de caza urbana en una de las calles del barrio Bella Vista de Rosario de Lerma.

El hecho, que raya lo inhumano y lo aberrante, comenzó cuando los jóvenes encontraron al felino —aparentemente escapado de una vivienda donde era mantenido en cautiverio ilegalmente— y comenzaron a perseguirlo por la calle. En lugar de alertar a las autoridades ambientales o actuar con responsabilidad, optaron por acorralarlo, agredir físicamente y matarlo brutalmente. No conformes con esto, lo levantaron entre risas y burlas, lo exhibieron en plena vía pública, y según testigos, hasta lo patearon mientras aún agonizaba.

Vecinos consternados alertaron a la policía y denunciaron que los agresores serían menores de edad. Cuando se sintieron observados, los jóvenes abandonaron el cuerpo del animal en la calle y huyeron. El pequeño felino, característico de zonas más selváticas del norte argentino, no es común en el Valle de Lerma, lo que alimenta la sospecha de que alguien del mismo barrio Bella Vista lo tenía en cautiverio ilegal, violando las normativas de conservación de fauna silvestre.

Este no es un hecho aislado en Salta. Recientemente, en La Merced, se reportó el asesinato de tucanes en la zona de Sumalao, cuyos cuerpos también fueron mostrados como trofeos y compartidos en redes sociales. La escalada de violencia hacia la fauna autóctona en Salta expone una alarmante falta de educación ambiental, impunidad y desprecio por la vida silvestre.

La Fiscalía Penal de Rosario de Lerma ya inició una investigación por maltrato animal y tenencia ilegal de especies protegidas. Vecinos han aportado datos claves, aunque los menores involucrados hasta ahora se negaron a brindar información veraz.

Este crimen contra la naturaleza no puede quedar impune. No sólo debe caer todo el peso de la ley sobre quienes dieron muerte a esta cría indefensa, sino también sobre aquellos que la mantenían en cautiverio, desoyendo leyes nacionales y provinciales que prohíben la tenencia de animales silvestres fuera de su hábitat natural.

“Lo que ocurrió en barrio Bella Vista no es un juego de adolescentes. Es un acto criminal que desnuda una deuda grave del estado en educación ambiental, control y aplicación efectiva de las leyes. La fauna silvestre no es mascota, no es objeto de entretenimiento, ni mucho menos un trofeo para subir a redes sociales. Es parte de un ecosistema que estamos destruyendo a golpes, patadas y omisiones”, contó a El Tribuno una referente del grupo proteccionista Protectores Lerma

Algunos vecinos en contacto con El Tribuno mencionaron que “no se puede tolerar más violencia contra los animales ni permitir que jóvenes crezcan creyendo que maltratar o matar a un ser vivo es motivo de orgullo”. Porque lo que hicieron con ese gato montés es una barbarie, y callar sería complicidad.

El gato montés (Leopardus geoffroyi) habita en una amplia variedad de ecosistemas en Argentina, desde las selvas montañosas del Noroeste hasta los desiertos fríos de la Patagonia. Se encuentra en pastizales, bosques, matorrales y, sorprendentemente, incluso en ecosistemas antropizados, es decir urbanizados por la acción humana.