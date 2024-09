Hospital de Mosconi: Un médico y su director denunciados por mala atención y abandono

La salud pública sigue dando que hablar en el Norte, a pesar del esfuerzo desde Gobierno por llevar mejoras los vecinos se quejan.

Este es el caso de un abuelo, Eduardo Paliza quien llevó a sus tres nietos en distintos momentos del fin de semana pasado.

"El hospital de Enrique Mosconi está teniendo muchos problemas, tuvo tres experiencias viernes, sábados y domingo. El viernes había enfermera, el sábado medianamente y el domingo me llama mi hija y me dice el médico no está atendiendo. El médico debe tener ética primero y luego ver que va hacer con el paciente, cuando uno va al hospital esta enfermo, le puse al Director y al médico abandono de persona, mala práctica y mal desempeño de funcionario publico"

Insistió en el hecho de que Nación le manda las cosas y pidió que esto llegue al Ministro. "Nación le manda a Salta la regalía petrolera, la cooparticipación federal, PAMI está pagando a los hospitales"

Continuando con el relato de lo que vivió, contó que sus nietas tenían diarreas y vómitos les dijo que no tenían nada y la mandó a casa "¿cómo no la van a dejar en observación".

Aseguró que hay muchas denuncias en contra del hospital y contó que tienen en al zona 3 salitas o centros de salud cerradas. "No hay insumos,sueros hidratante, hay una sola ambulancia, combustible , médicos no sé cuanto médicos habrá ".

Con la denuncia radicada en fiscalía y a la espera de reunirse con el Fiscal Cabot dijo "Si podrían tres enfermeras por turno, se dan vuelta, y casos extremos se pide ambulancia, esperamos que se tome cartas en el asunto", concluyó por Mosconi TV color.