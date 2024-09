Murió la actriz que interpretó a la "Profesora McGonagall" en Harry Potter

Maggie Smith, tenía 89 y fue la actriz que interpretó a la querida profesora McGonagall en la saga de Harry Potter. La noticia la dieron a conocer sus hijos el actor de Widow Clicquot, Chris Larkin, y la estrella de Die Another Day, Toby Stephens.

“Falleció pacíficamente en el hospital temprano esta mañana, viernes 27 de septiembre. Era una persona muy reservada y al final estuvo con amigos y familiares. Deja dos hijos y cinco nietos cariñosos que están devastados por la pérdida de su extraordinaria madre y abuela”, indicaron los hijos de la aclamada actriz a través de un comunicado.

Smith será recordada como una de las actrices más queridas no sólo por su participación en Harry Potter; además, ganó un Oscar por The Prime of Miss Jean Brodie en 1969 y también participó como la condesa viuda de Grantham en Downton Abbey.

La cuenta oficial de Instagram de Harry Potter emitió un mensaje para despedirse de la querida actriz.

“Dama Maggie Smith fue una fuerza brillante como la profesora McGonagall en las ocho películas de Harry Potter. Estamos muy entristecidos de saber de su muerte hoy, a los 89 años. Su rápida ingenio y formidable presencia como jefe de la casa Gryffindor se aseguró de que Hogwarts estuviera siempre en buenas manos”.