Hay demoras en el patentamiento de motos por falta de chapas

Según informaron desde el sector, hay grandes demoras en los patentamientos de motos, que podrían dejar números más bajos en los patentamientos.

Es la segunda vez en 60 días que ocurre una situación de este tipo, ya que en julio se habían registrado 40.077 motovehículos contra 42.892 automóviles.

En aquel momento, la Cámara Argentina de Concesionarios de Motos (Cadecom), emitió un comunicado de prensa denunciando que "los datos del patentamiento del mes de julio del corriente año no corresponden con la realidad", para luego explicar que "los Registros de la Propiedad Automotor no reciben los trámites de inscripción inicial de Moto-vehículos 0 km, aduciendo que no tienen insumos. En los últimos días del mes, deberían haberse patentado un promedio de 2.300 motos por día y en realidad se recibieron 800″.

El mismo comunicado resaltaba que "el único proveedor es Casa de Moneda y el distribuidor Acara (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina). En este momento, los insumos no aparecen y la situación afecta directamente contra toda la cadena de valor de las motos, pero fundamentalmente contra los concesionarios que deben gestionar con la incomodidad de dar explicaciones a sus clientes, sin tener la posibilidad de aportar la solución, con el agravante de no saber cuándo llegará esa solución y de parte de quien".

Parte de las medidas tomadas por el gobierno nacional para simplificar y abaratar los costos de los Registros Automotor fueron que la Casa de la Moneda ya no será el proveedor único de insumos de chapas patente. Sin embargo, hasta que exista otro proveedor, la situación es la misma.

Otros concesionarios creen que el problema es de suministro y no de los Registros. Incluso aseguran que "el problema nunca se solucionó y ahora se está agravando nuevamente. La respuesta que da ACARA es que cuando tengan van a distribuir, pero seguimos sin noticias. El problema es que está empezando la época de la moto, hay muchos clientes que compran y están con las unidades pagadas sin poder retirarlas de las agencias".

"Hace por lo menos dos semanas que no llega ni una sola chapa a ningún Registro de la provincia", indicaron desde un Registro Automotor del norte argentino. "Tenemos 470 patentes pedidas desde el 15 de septiembre y no entregaron ni una sola. Hasta hace poco nos daban algunas, de a poco, nunca todo el pedido, pero ahora no llega nada".