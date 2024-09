Pampita estalló contra la prensa: "No vengan más, es una falta de respeto"

Carolina “Pampita” Ardohaín fue abordada por varios cronistas mientras salía de su casa en Barrio Parque, un día después de que su aún marido, Roberto García Moritán, se llevara todas sus pertenencias en un camión de mudanzas.

“No vengan más a la puerta de mi casa, acá hay chicos y están mostrando mi dirección, no hagan esto. No vengan más, es una falta de respeto, muestran mi casa, el frente de mi casa, mis hijos tienen que salir todos los días al colegio. Es re inseguro lo que están haciendo”, dijo Pampita muy enojada con los noteros que le preguntaban sobre su situación sentimental.

Carolina cerró la puerta del auto y se retiró con un chofer, según aseguraron en Desayuno Americano, para ir a grabar una entrevista con Susana Giménez donde anunciaría su separación y brindaría algunos detalles del tema.

“Estaría yendo a grabar la nota con Susana. Estaría separada hace tres meses, esperó todo ese tiempo para contarle a sus amigas”, afirmaron en el programa que conduce Pamela David.

La modelo les habría confirmado la separación a sus amigas durante un cumpleaños que celebraron esta semana, donde ya apareció sin su alianza de casada. “Ella se mostraba públicamente enamorada para despistar a la prensa”, aseguraron.

Si bien es cierto que no es la primera vez que le mediática modelo pasa por este tipo de circunstancias, no deja de ser una situación más que incomoda de afrontar ante el acoso de la prensa. Por otra parte su ex marido se encuentra envuelto también en una polémica en su desempeño como funcionario ya que habría tenido cientos de denuncias que exponían a empleados contratados de manera irregular por él.