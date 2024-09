El último adiós a Ayelén y Juan Carlos: "Fue un cobarde, mató a mi sobrina y a mi primo de espaldas"

Desde la noche del domingo Ayelén y Juan Carlos Guantay, padre e hija son velados en Atocha, en el ingreso al barrio. Familiares, amigos y vecinos despiden con mucho dolor y bronca los restos de los dos.

Un tío de la joven habló y mostro su bronca e impotencia. "La mató a mi sobrina y después justo cuando entró mi primo, él se escondió, parece, y lo agarró a mi primo de espalda. Porque si lo hubiese agarrado de frente, mi primo no se deja matar, capaz que mi primo lo mata a él. Pero bueno en este momento estamos acá, acompañando a la familia".

Sobre el homicida, dijo "Lo vi una vez no más, yo le dije a mi sobrina, 'el vago este no te conviene' tenía una cara de loco".

Consultado si sabía sobre denuncias de otras parejas, señaló: "Yo creo que la mamá de la hija del chango este, no sé como se llama, no me importa, creo que si le hizo denuncia por violencia. Pero viste que la justicia siempre se demora, siempre llega tarde nunca esta a tiempo".

El tío de Ayelén agregó que "Ellos vivían juntos. No tenía mucho contacto con él con mi sobrina me mandaba mensajes pero pasó lo que pasó. El bebé es hijo de mi sobrina, él sabía que ella tenía un hijo, él también tenía una hija, tengo entendido que mi sobrina también la cuidaba a la hija de él, le daba de comer, la bañaba la cambiaba, no sé dónde le sale el coraje para matarla".

Juan Carlos trabajaba para sus nietos e hijos

El tío de Ayelén además habló sobre sobre Juan Carlos: "Mi primo tuvo su pasado, era muy buenito, no porque esté ahora en un cajón. Tuvo su pasado, sus errores, entró a la Iglesia, no tomaba, no fumaba, trabajaba para sus nietos, hijos. Estaba separado de mi prima pero creo la ayudaba. Tuvo un pasado feo pero después era un laburante", concluyó por Multivisión.