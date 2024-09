¿Alumnos inventados? La UNSA criticó a Nación y llamó a "trabajar en contra de estereotipos"

Nuevo round entre el Gobierno y las universidades públicas: El secretario de Educación, Carlos Torrendell, denunció que las casas de estudios “inventan alumnos”, reportando más estudiantes de los que tienen para “multiplicar cargos docentes”.

¿Cómo tomaron estas declaraciones a nivel local? Al respecto el secretario de Asuntos Jurídicos de la Universidad Nacional de Salta, Sebastián Aguirre Astigueta, habló con FM Pacífico donde indicó que esos dichos no se aplican aquí, dudando incluso de la información que maneja el Gobierno.

Primeramente indicó que el problema de los dichos de Torrendell “es que no sabemos de dónde saca la cifra, eso nos tomó de sorpresa; el vicerrector (Nicolás Innamorato) dijo que no es cierto, mientras hablamos sobre una cifra que no sabemos de dónde salió”, espetó.

No obstante y más allá del supuesto 39% de alumnos que se consignó en esta polémica, Astigueta sentenció que “esto claramente no aplica en la UNSA, no es una cifra que sale del 100% de nuestro alumnado, bajo ningún concepto puede hablarse que 4 de 10 alumnos no está inscripto, eso no corresponde, aquí no pasa”, sentenció.

Otro tema del que se le consultó, en medio a la tensión entre Nación y las universidades, es sobre la demora de los estudiantes en culminar sus estudios, estando muchos años cursando. Si bien dijo que Salta está por fuera de la media nacional, apuntó a las dificultades propias de la sociedad donde el alumno no está exento, siendo en el ámbito local las distancias para cursar, las cuestiones socioeconómicas, etc.

“Hay que trabajar en contra de esos estereotipos, de esa idea del estudiante crónico de muchos años, cuando a los chicos les cuesta estudiar es por las dificultades adicionales”, mencionó Aguirre Astigueta para concluir.

"Desde que asumió Milei hay un desfinanciamiento agresivo contra las universidades, todo tendiendo a un deterioro progresivo"