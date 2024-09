Crimen en el Barrio ARA San Juan: El último adiós de la madre, "visitame todos los días"

En medio de los abrazos, el llanto, la bronca y una mezcla de emociones casi indescifrable, una voz quebrada se alza por sobre todo. La voz de una madre que, seguramente, no durmió consumida por la tristeza y que solamente tiene un deseo, volver a ver a su hija. "Visitame todos los días, hija", le implora con amor y esperanza un rostro cubierto de lagrimas. El rostro pertenece a la madre de Ayelén Guantay quien fue encontrada sin vida junto a su padre, Juan Carlos, el sábado pasado en su casa del barrio ARA San Juan.

El macabro hecho tenía como principal señalado a la pareja de ella, Rodrigo Morales, quien se dio a la fuga tras el doble homicidio. Pasadas las horas, y con el barrio conmocionado por lo que acababa de ocurrir, el domingo hallaron el cuerpo del hombre de 41, a metros de donde había cometido los asesinatos.

Esta mañana la tristeza y el llanto se hicieron presentes en una casa de barrio San Rafael en la que familiares, amigos y personas cercanas se reunieron para darle el último adiós a Ayelén.

Tras el velorio, cerca del mediodía, retiraron los ataúdes de la vivienda y los cargaron hasta el puente en el ingreso al barrio entre llantos y aplausos. Después, cargados los féretros y los trasladados hasta el cementerio de Atocha, donde un familiar aseguró que también enterrarán allí al asesino, de acuerdo a ElTribuno.

René Mamani, amigo de Juan Carlos, no pudo contener el llanto al hablar de la gran pérdida: "Una gran persona y gran padre, aún no puedo creer que esto haya terminado así".

César, primo hermano de Juan Carlos, relató el doloroso momento en el que su sobrino los encontró: "El que los mató fue un cobarde, se escondió y los mató de espaldas, Juan Carlos lo hubiese matado si lo tenía de frente". El hombre, conmocionado sostuvo que en más de una ocasión le dijo a su sobrina que no le agradaba su pareja. "Le decíamos a mi sobrina que él no le convenía, tenía cara de loco". El hijo de 2 años de Ayelén quedará a cargo de su tía, aseguró. Por otro lado, lamentó que "ya no habrá justicia" y que el asesino será enterrado en el mismo cementerio que sus víctimas.

Rosario, vecina desde hace muchos años de la familia, aseguró Ayelén ya había realizado denuncias contra su asesino, pero "no tuvo protección, no tuvo el apoyo de la policía y la mataron y a su papá también por defenderla, esto se pudo haber evitado". Aseguró que luego del feroz ataque a las víctimas, Juan Carlos seguía con vida pero no resistió hasta la llegada de la ambulancia.