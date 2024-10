Alerta, dengue: Salud reiteró que la fumigación "no sirve, solo desparrama”

Fue durante la conferencia de prensa en la que se anunció el inicio de la vigilancia intensificada en Salta contra el mosquito del dengue, que autoridades del Ministerio de Salud volvieron a recalcar el descarte de la fumigación como medida para mitigar al mosquito vector.

Así lo subrayó el ministro Federico Mangione cuando, tras anunciar que iban a firmar convenios para trabajar mancomunadamente con los municipios en tareas de descacharrado, de prevención y de limpieza, se le consultó qué iba a pasar con las fumigaciones.

“Nosotros tenemos una metodología de trabajo, la fumigación no sirve, solo sirve para calmar ansiedades”, sentenció el ministro quien contrarió los modos en que se usan estos químicos, tanto en la vía aérea como en los pulverizadores.

Aquí ejemplificó que, cuando se hace uso de ese gas y se hace impacto sobre el mosquito “hay impacto por delante, pero por atrás y por los costados, se desparraman y circulan, eso paso en el brote de hace dos años cuando Bolivia fumigó y nos trasladó el problema a nosotros”, recordó.

Es por eso que, en ese trabajo con los intendentes, cuando se habla de proceder con la fumigación, Mangione indicó que de hacerlo “solo se consigue calmar ansiedad, solo se consigue aumento y propagar” la presencia del mosquito vector.

“Tenemos estudiados algunos sectores donde fumigaron y después han tenido brotes muy importantes”

Por su parte el jefe de Vigilancia Epidemiológica, Francisco García Campos, también se mostró contrario a esta metodología, advirtiendo de los productos que se usan sin conciencia, sobre todo aquellos que no están autorizados para el uso de salud pública.

“Hay productos que son agrícolas, que no son domisanitarios ni permitidos en salud; no podemos fumigar con cualquier producto que venden para el agro, adquirirlos y usarlos en urbanizaciones; vamos a insistir que no se usen estos productos no autorizados”, reiteró.