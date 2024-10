Regulación de armas: "La gente quiere defenderse"

La Cámara de Diputados aprobó el martes con media sanción el proyecto para la regularización de la tenencia legítima de armas y la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.

La iniciativa recibió 142 votos a favor entre los legislaores del oficialismo y de la oposición dialoguista, en tanto que Unión por la Patria (con la excepción de Ana Aubone que se abstuvo) y el Frente de Izquierda rechazaron la propuesta.

La modificación de la Ley 26.216 de Armas de Fuego, proyecto enviado el 15 de mayo pasado con las firmas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el entonces jefe de Gabinete Nicolás Posse y el presidente Javier Milei, incorpora un procedimiento para la regularización de la tenencia legítima de armas mediante una declaración ágil y sencilla que puede realizarse de forma virtual.

Gabriel, encargado de una Armería en Salta capital habló con InformateSalta y se mostró a favor de que la gente tenga armas para defensa propia.

"Yo defiendo el uso legítimo de armas, yo soy pro arma. Yo soy de la idea que, como decía Milei en algún momento, que hay que subirle el coto al delincuente. La gente tiene que poder defenderse ante la agresión de alguien que no tiene las mejores intenciones no veo porque no, la policía no llega a todos lados, no puede haber un policía en cada casa. La gente está más preocupada y quiere defenderse".

Además el armero explicó que lo que varió es que será todo digital a excepción del carnet donde se registra la venta de municiones. "La documentación que exige el (ANMaC) sigue siendo la misma, lo que se agiliza es la presentación digital, entonces se van obviando pasos, sobre todo el envío de la documentación física a Buenos Aires, el envío de vuelta para acá, ahora las credenciales salen por MI Argentina, las cuales están aprobadas legalmente".

En la oportunidad, aclaró que "se debe circular con toda la documentación, a la espera de que la ANMaC den respuestas a la falta de una credencial física que envían a todas las armerías para la venta de municiones, que siempre demoran".

Continuando en su explicación, Gabriel remarcó el tema del vencimiento de la credencial de Legítimo usuario. "Antes cuando se le vencía la credencial de legitimo usuario a uno, la tenía que renovar 90 día antes y tenía que hacer la idoneidad nuevamente , bueno ahora si lo renueva antes del vencimiento no tiene que hacer la idoneidad en el polígono como el carnet de conducir".

Por último dijo a través de InformateSalta que "para comprar si es legítimo usuario presenta su credencial que tiene un vencimiento de 5 años y si no es legítimo usuario debe hacer toda la documentación. Esto para armas de fuego, no para arma de aire comprimido, son de venta libre".

Para los que deben hacer el registro detalló, la documentación y requisitos. "Hay que tener monotributo, autónomo, recibo de sueldo tiene que tener un medio lícito de vida, no tiene que tener antecedentes penales nacionales, se hace a través de la pagina MI argentina directamente, hay que tener un curso de idoneidad en el manejo de arma de fuego que lo da un instructor de tiro firmado por el polígono y un certificado médico psíquico y físico".