Los diputados del norte se alejan del veto de Javier Milei

En el Congreso la oposición solicitó que la semana próxima haya una sesión especial para rechazar el decreto presidencial que vetó la Ley de Financiamiento Universitario. Desde el gobierno comenzaron a mover fichas para mantener a los "87 héroes" que se necesitan para neutralizar la acción.

Desde Salta, los tres que responden al gobernador, Gustavo Sáenz, votarían en contra de la voluntad del presidente Javier Milei; por otro lado, desde Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo se expresó a favor de un mayor presupuesto para las universidades pero no anticipó que harán los parlamentarios que le responden.

La diputada nacional salteña Pamela Calletti anticipó que los tres diputados de su provincia que están alineados con Sáenz e integran el Bloque Innovación Federal, rechazarán el veto. Es que "tanto Pablo Outes como Yolanda Vega y mi caso, anunciamos que no vamos a acompañar el veto".

En este sentido continuó: "Tengo un claro compromiso con la universidad pública y una experiencia ganada de la sesión pasada, creemos que es necesario pronunciarse previamente para tratar de evitar ese veto".

La postura comunicada horas después del veto presidencial buscaría bloquear cualquier intento desde Balcarce 50 que pretenda convencerlos de expresarse en sentido contrario. "Entendemos que esta vez no tienen los votos para sostener el veto y expresamos antes nuestros votos para ejercer presión sobre esos 87 diputados", agregó la salteña.

La diputada, también docente en la Universidad Nacional de Salta (UNSA), anticipó que una estrategia para evitar que se sostenga el veto sería que falten algunos parlamentarios el día del tratamiento. "Si se ausentan algunos diputados podemos conseguir las dos terceras partes. Es un juego de matemática que vamos a saber en ese momento, en el recinto. Por eso es muy importante que los diputados nos vayamos manifestando previamente", cerró.

En Tucumán, el gobernador Jaldo se expresó en conferencia de prensa a favor de la Marcha Federal Universitaria porque "no hay duda que las universidades necesitan mayor presupuesto porque son las formadores de los futuros profesionales en Tucumán, en Argentina y en todo el territorio nacional". Pero puso el acento en las auditorías sobre el uso de los recursos que el Estado destina a las casas de estudios: "No debemos molestarnos porque nos hagan auditorías o controlen los recursos que se nos asignan". Ante la insistencia sobre qué harán los miembros del Bloque Independencia, evitó pronunciarse. Por consultas de Ámbito, se supo que en las próximas horas, Jaldo tendrá una reunión con los tres diputados para definir una postura que no se hará pública, solo recién en la sesión. No se descarta que otra vez opten por ausentarse de una sesión caliente, por lo que pasarían de ser héroes a villanos, según una fuente.