El abogado de la familia de Loan trajo esperanza. Es que Juan Pablo Gallego se atrevió a arriesgar que el caso será esclarecido en horas. El letrado también señaló a Camila Núñez y a Macarena, la hija de Laudelina. Y esta tarde, Macarena metió la pata. O dijo la verdad. Pero su declaración sobre el botín puede meterla en serios problemas.

Una de las cuestiones fundamentales del caso es saber quién encontró el botín de Loan. Laudelina se había hecho cargo mediáticamente, pero a la hora de declarar ante la Justicia lo negó. Y esta tarde, Macarena, que es seguida de cerca por quienes comandan la investigación, sostuvo que fue ella quién lo halló.

🚨NOVEDADES EN EL CASO LOAN: HABLÓ MACARENA, LA HIJA DE LAUDELINA



Según el abogado querellante Juan Pablo Gallego, Macarena y Camila saben "el 100% de lo que sucedió con Loan".



POR QUÉ LA HIJA DE LAUDELINA METIÓ “LA PATA” AL HABLAR DEL BOTÍN DE LOAN

Macarena rompió el silencio y dejó mal parado a Antonio Benítez, la pareja de su mamá. En A24 pusieron en escena que se trabaja en la primera hipótesis: abuso intrafamiliar. Y en el que también habría participado Laudelina. Pero, ¿por qué las otras 4 personas están detenidas? ¿Por qué la aparición de Codazzi? ¿El Americano? Gallego dijo que en horas todo saldrá a la luz. Habrá que esperar. Un poco más.

En tanto, las nuevas declaraciones aportaron datos relevantes para la causa. Es que policías acercaron audios que dieron detalles de lo que ocurrió el pasado 13 de junio. El abogado de la familia de Loan se mostró confiado en llegar a la verdad, aunque no ocultó su enojo por los primeros días de la investigación.

“No lo quisieron resolver en 24 horas. Eso está claro. Por algo se llevaron a los nenes que estaban ese día a un hotel, y todas esas personas que estuvieron ahí están presos”, remarcó Juan Pablo Gallego, letrado de los papás

Macarena y Camila, testigos claves de lo que pasó con Loan el pasado 13 de junio.

“Los nuevos aportes trajeron datos relevantes. El camino está más despejado ahora y podemos tener esperanzas de llegar a la verdad”, sentenció en diálogo con Crónica TV.

Además, puntualizó que Loan no era el objetivo. “Algo salió mal. Había otros niños en ese almuerzo. Hay datos que la jueza ya tiene, pero me los tengo que reservar”, sostuvo. “Al que se llevó al niño se le frustró la posibilidad con otro chico”, subrayó en una nueva revelación, aunque no pudo dar más detalles.

“Cuando fue tomado Loan es imposible que no lo hayan visto. Hay muchas personas que saben la verdad, pero deben tener razones para no decirlas”, manifestó.

“Llama la atención que los fiscales cuando quieren frenar la investigación y lo definen como trata. Y esa fue la palabra clave para que nada avance”, enfatizó. /eltrece