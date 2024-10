Ayudemos a una nena con síndrome de down a encontrar su "bebé" de apego

El muñeco de apego es un elemento que busca brindar seguridad a los niños ante determinadas situaciones y cuando este objeto se pierde, los pequeños sufren muchísimo y sus familias buscan de alguna manera sustituirlo o encontrarlo.

Una nena con síndrome de down perdió su bebé de apego y su familia empezó a buscarlo desesperada. La hermana de la nena subió a su redes sociales un llamado a la solidaridad acompañado de imágenes y video de la nena llorando.

El bebote estaba en una mochila que sus padres olvidaron mientras viajaban desde Salta a General Mosconi.

"Seguimos en la búsqueda de este bebé x favor el q lo haya encontrado, mis papás y mi hermanita venían desde Salta (capital) ellos se bajaron en la terminal de General Mosconi, venían en un colectivo de la Veloz del Norte de color blanco y verde, el Cole iba hasta salvador Mazza hay se olvidaron la mochila de color marron que tenia este bebe, un muñequito y una minnie x favor el q la haya encontrado puede devolverme aunq sea el bebé, mi hermanita llora y no quiere aceptar otro bebé x favor ese era su bebé de apego y no conseguimos uno igual, como veran ella tiene síndrome de down y no quiere otro bebé..."

Para quienes tengan datos de este bebé, que es de suma importancia para la pequeña pueden contactarse al 3873595131.