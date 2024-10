La ex de Benjamín Vicuña contó lo que Pampita jamás quiso confirmar públicamente y desató un escándalo en las redes

En medio de su separación de Roberto García Moritán, Pampita quedó envuelta en otro escándalo que ni se imaginaba. Una ex de Benjamín Vicuña reapareció públicamente y la hundió ventilando lo que ella jamás había querido confirmar: lanzó que antes de haber estado con el papá de sus primeros cuatro hijos tuvo un romance con Gonzalo Valenzuela.

Si bien es cierto que el mito siempre la persiguió, la modelo nunca admitió ese vínculo sentimental con el ex de Juana Viale. La relación se habría dado tras su polémica ruptura con Martín Barrantes, el polista con el que pasó por el altar cuando tenía apenas 24 años.

“(En ese momento) Benjamín me cuenta que Pampita estaba viajando desde México a Santiago de Chile para juntarse con Gonzalo Valenzuela y fue ahí que salieron las imágenes de ellos en un reconocido restaurante de aquí de la capital. Carolina tuvo una relación con Gonzalo que no sé por qué nunca la quisieron asumir públicamente”, disparó Claudia Schmidt en el programa Desayuno Americano (América). Sus palabras hicieron enojar a Pamela David, la conductora, que arremetió: “¿Por qué le tengo que creer a esta señora?”.

La foto de Pampita y Gonzalo Valenzuela hace más de 20 años. Fue la única vez que los retrataron juntos en público.

Se conocieron las fotos del lujoso producto que Roberto García Moritán atesoraba en el baño de Pampita

Roberto García Moritán sigue en boca de todos por su separación de Pampita. En medio de los intensos rumores de infidelidad, en las redes varios usuarios recordaron el lujoso producto que atesoraba en el baño que compartía con la modelo y las imágenes son impactantes.

El político siempre reconoció ser un gran fanático del café, lo que lo llevó a instalar una increíble cafetera que en 2021 -cuando la mostró en el reality de su mujer- costaba 100 mil pesos. En ese entonces, ese valor era un dineral, aunque Carolina Ardohain frenó rápidamente las críticas asegurando que no había puesto un centavo por ella.

Pampita y Roberto García Moritán tenían una cafetera de 100 mil pesos en el baño.

La cafetera que Roberto García Moritán había puesto en el baño que compartía con Pampita.

“Se hizo famosa la cafetera que tenemos en el baño. Primero que no la compramos, la mandaron de regalo. Lo digo porque la gente dice ‘sale una fortuna’, pero nos la regaló la empresa porque Rober es muy fanático del café”, se le escuchó decir en su programa. Por su parte, el también empresario gastronómico señaló: “Me gusta el café apenas me levanto, me hace bien al día y a nosotros como pareja”. /TN