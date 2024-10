Pampita, al borde del llanto, defendió a García Moritán: “Siempre vamos a ser familia”

Minutos después de que Roberto García Moritán presentó su renuncia, las cámaras de televisión buscaron la palabra de Pampita a la salida de las grabaciones de Los 8 escalones. Conmovida, estuvo al borde del llanto mientras desmentía rumores delicados y defendía al padre de su hija.

“Estaba grabando. No sabía nada”, afirmó Pampita cuando fue consultada por LAM sobre la renuncia de García Moritán, rodeado de denuncias graves. Al ser interrogada sobre si sería llamada a declarar, la conductora respondió con firmeza: “Eso no es verdad”, le dijo visiblemente molesta a Rafa Juli, notero de Intrusos. “No digas cosas que no son ciertas”, insistió con voz cortante.

Al subir a un auto, Pampita confesó estar enterándose de la situación a través de los periodistas y habló sobre su estado emocional: “Estoy tratando de estar bien por mi familia. Tengo que estar en pie para criar a mis hijos”. Sin embargo, evitó comentar las declaraciones de la madre de García Moritán y fue tajante al respecto: “No voy a contestar nada. Roberto siempre será mi familia y no voy a decir nada en ningún lado. Nunca lo haré”.

Con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas, Pampita se mostró emocional al hablar de sus hijos: “Ellos son mi motor, me dan fuerzas para seguir adelante. Cada día me llenan de amor y ganas de vivir, de trabajar, de mejorar”.

Cuando fue consultada sobre las acusaciones que enfrenta su marido, expresó su deseo de que quienes difundieron mentiras pidan disculpas: “Ojalá dediquen el mismo tiempo a aclarar la verdad cuando salga a la luz”, dijo con firmeza.

En su análisis sobre la presión mediática, Pampita fue contundente: “Llevo muchos años en los medios y sé lo duro que es estar tan expuesta. No es fácil soportar esta carrera. Uno elige esta profesión porque le gusta, pero la presión es enorme”.

Al finalizar la entrevista, Pampita reiteró que está enfocada en recuperar la normalidad: “Tengo que estar bien, volver a la rutina del trabajo y contener a mi familia”. Sobre la denuncia de corrupción que pesa sobre García Moritán, fue clara: “Eso lo va a aclarar la Justicia, y espero que pidan disculpas cuando suceda”.

Horas antes, Pampita había expresado su fastidio al ser abordada por la prensa al ingresar al estudio de Guido Kaczka. “¿No aclaramos todo ayer?”, preguntó visiblemente irritada. Pese a la insistencia de los cronistas, especialmente sobre las declaraciones de su exsuegra, mantuvo su postura firme y no dio detalles sobre su separación.

“No voy a hablar de esto. Por favor, déjennos vivir en paz, volver a la normalidad”, fue su mensaje final antes de ingresar al estudio, donde, a pesar de la tensión, sonrió, se tomó una foto con un fanático y saludó con afecto a quienes la esperaban.