Fernando Gago aseguró que no recibió ningún llamado de Boca

En la previa del clásico entre Chivas y Atlas, Fernando Gago desmintió los rumores que lo acercaban a Boca y explicó que nunca recibió el llamado de ningún club. Además, aseguró su continuidad en el conjunto mexicano, al menos en los próximos partidos.

"No me contactó nadie. Yo no tuve contacto con nadie de ningún club. Se generó un rumor muy fuerte y la verdad que no ha pasado, ni conmigo ni con gente de mi entorno", sentenció el entrenador en la previa del Clásico Tapatío que se disputará desde las 22.05. Cuando fue consultado por si continuidad en el Rebaño Sagrado, expresó: "Yo tengo contrato con el club, no tuve ningún ofrecimiento de nada". Aunque también explicó que su continuidad depende de los resultados deportivos. "Todo puede pasar en el fútbol. Hoy perdemos, perdemos cinco partidos y puede ser que yo no esté más; puede ser que esté siete años acá. Yo siempre vivo el hoy. No sé por qué se instaló este rumor y trato de mantenerme ajeno a lo que se dice el día a día".