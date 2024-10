Por la lluvia, se reprogramó “El Mercado en tu Barrio”

Estaba previsto que la edición 11 del Mercado en tu Barrio, se desarrolle este viernes. El clima con lluvias que no se han detenido en estos días han llevado a reprogramarlo para la semana entrante.

Las actividades serán reprogramadas para el martes a las 10, en las canchas colindantes al Centro Cívico Grand Bourg, en la intersección de las calles San Francisco de Asís y Los Alpes, en barrio Roberto Romero.

En esta edición se podrán encontrar productos con hasta 30% de descuento en: carnes, pescado, lácteos, frutas, verduras, agua mineral, artículos limpieza y librería, alimentos no perecederos, ferretería, neumáticos, cemento, entre otros.