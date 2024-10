Los fondos que busca recortar la oposición para favorecer a las universidades y jubilaciones

Los bloques de la oposición están a la espera de que el oficialismo, a través del presidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado José Luis Espert, envíe la hoja de ruta para el debate en comisión de la ley que fija los ingresos y egresos estimados para el 2025.

Mientras esperan el llamado de Espert, los bloques trabajan en sus propios proyectos y ya se descuenta que habrá, como mínimo, cuatro dictámenes respecto del presupuesto, lo que complica las aspiraciones del oficialismo. Uno de LLA, otro de UP, un tercero de la izquierda y, por último —el más complicado para la Casa Rosada— el que está trabajando Encuentro Federal junto a la Coalición Cívica, parte de Innovación Federal y una parte del radicalismo.

El Gobierno dice que está dispuesto a negociar, pero se mantiene inflexible en algunos puntos. Algunos son más para la foto, como es el caso de la ausencia del ministro de Economía, Luis Caputo. Es un secreto a voces que no asiste a la comisión porque tiene miedo de quedar atrapado y luego viralizado en redes. Se excusa diciendo que es “un show” y que por eso no va. “El tipo dice que es un show, pero manda a su mano derecha, Pablo Quirno, pero además, ¿cómo va a decir que el debate en el Congreso es un show? ¿Y lo dice en televisión? Tiene miedo, y el ministro de Economía, imaginate cómo debate con los poderosos”, señaló un diputado de UP, bastante molesto con los dichos.

Pero otros puntos forman parte del eje de la administración de Javier Milei, donde, por ahora, parece estar poco dispuesto a ceder es en los fondos que el presupuesto destina a la SIDE y a la Secretaría General de la Presidencia, los ámbitos que manejan Santiago Caputo y Karina Milei, y así lo establecieron en el proyecto, en el que incrementan los fondos muy por encima de la inflación, marcando un alza de 100% para el 2025, cuando estiman que el costo de vida subirá 18%.

La Secretaría General de la Presidencia tiene un incremento de 103%, y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) duplicará su partida en términos nominales para el 2025. La SIDE tiene estimados gastos por $197,2 mil millones. La contracara de esto es Educación, que cae 0,3% en 2025 en términos reales respecto de este año, que ya cae poco más de 30% con respecto a los gastos esperados por el Gobierno para 2024. Algo similar sucede con los gastos en jubilaciones, que este año caerían alrededor del 15% y que se mantendrían estables para el 2025.

Ahí es donde tienen puesto el foco los bloques de la oposición. Mientras se recortan todas las partidas, en esos sectores se incrementan. “De ahí vamos a sacar parte de la plata para jubilados, las provincias y universidades, que es 0,7% del producto. Y el resto de los regímenes especiales”, explicó un diputado de la oposición.

Nicolás Massot, referente de Encuentro Federal en el tema, señaló que el bloque va a plantear “un presupuesto equilibrado, pero con una política económica diferente. Estamos trabajando en un dictamen propio que le garantice el financiamiento a las universidades, que mejore los haberes jubilatorios teniendo en cuenta la inflación de todo este año, que no se tuvo en cuenta, que fortalezca un poco la situación de los servicios en las provincias, que han sido recortadas por el gobierno nacional, y que todo eso tenga un financiamiento; el financiamiento que el Gobierno se negó a obtener, que nosotros vamos a ir a buscar revisando regímenes especiales y gasto tributario, exenciones impositivas o alícuotas reducidas de sectores que tienen razón de ser”, explicó en una entrevista radial.

“Si no hay plata y estamos haciendo un esfuerzo colectivo, lo tienen que hacer todos los sectores de manera pareja. Entonces, eso que era tan fácil y que el Gobierno se rehusó a hacer es lo que nosotros vamos a hacer en este presupuesto”, agregó.

La posición de Massot es la que miran en la Casa Rosada. En el bloque están un poco “cansados” de La Libertad Avanza y de sus manejos. El recorte en las provincias y la suba de fondos para Karina Milei no es bien recibido entre sus miembros. Y cuenta con una ventaja, que es el número que está aglutinando alrededor de su dictamen. Si avanza la idea del trabajo conjunto con el resto de los bloques —sin UP y la izquierda— tendrán seguramente el dictamen de mayoría.

El martes se retoma el debate. Caputo no asistirá, pero está citada otra persona que seguro generará discusiones, ya que será el turno de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.