Lali Espósito y Susana Giménez hablaron sobre sus diferencias políticas: “Se puede discutir”

El living de Susana Giménez dio uno de los momentos más entretenidos de la temporada con la visita de Lali Espósito. La cantante, vestida con un sensual look de encaje, transparencias y tajos desplegó todo su carisma y junto a la diva se potenciaron. Luego de la presentación, en donde la cantante no dudó en piropearla diciéndole “lo buena que estás Susana”, se prestaron a una charla y la conversación sobre política no faltó, más desde el lanzamiento de “Fanático”, su último tema con guiños hacia Javier Milei.

La conductora comenzó preguntándole por su romance con Pedro Rosemblat y de allí terminó contando que el periodista es hijo de Marcela Amado, exmodelo y asesora de moda de la diva desde hace tres décadas. Fue la animadora quien introdujo el tema al asegurar que nunca las visiones políticas de ambas fueron un impedimento. “Yo quiero decir que a pesar de los pensamientos de Pedro y Marcela, no hay ninguna grieta entre nosotras. Nunca jamás. Hemos viajado por el mundo con Marcela, a Paris...”, recordó.

“Nunca hemos discutido por política, pero nunca. Nunca. Yo un día le pregunté ‘¿por qué?’ y ella me dio su explicación. ‘Ok, bárbaro’, le contesté”, aseguró, mientras que Lali iba en la misma línea. “Como corresponde. Yo tengo amigos con los que no coincido. A mi me parece bien. Yo disfruto de discutir de política con amigos. Discutir de política no es querer que piensen como yo. Ni obligarte a hacerte sentir que lo tuyo está mal y lo mío está bien”, reflexionó.

“A mí a medida de que van pasando los años, cumplí 33 años, te va importando cada vez más. Yo tengo sobrinos, amigos que están por ser padres y me interesa mucho”, aseveró la artista. “Te interesa el futuro”, adhirió Susana a sus palabras. “Yo tengo amigos con los que no coincido y se puede discutir, se puede charlar y para mí es súper rico. Es una época jodida para hablar de política. Creen que porque decís esto, pensás aquello, pero yo pienso que hay que hablar igual”, manifestó.

La conductora, quien manifestó su apoyo al presidente Javier Milei, a diferencia de las críticas que realizó la cantante para el primer mandatario, estuvo de acuerdo con sus palabras. “Por supuesto. Con educación. Lo que no se soporta es la violencia que hay. Yo no soporto que se expliquen las cosas con violencia”, afirmó.

“Cuando no está en la naturaleza de uno, te sentís un poco fuera de época. Creo que lo interesante de los seres humanos es avanzar, crecer y que todo eso que era tan cruel en otras épocas, empiece a dejar de serlo. Yo creo que lo que no hay que hacer es naturalizar la violencia. El ‘bardeo’ porque sí”, siguió la actriz. “Los golpes y esas cosas”, agregó la anfitriona.

“Yo creo que nosotras, las artistas, tenemos un canal muy importante para decir lo que pensamos con altura y con amor. En mi caso, es a través de la música”, resaltó la intérprete, quien presentó en vivo su último tema.

A la hora de referirse al gran momento sentimental, la cantante de “Diva” y “Disciplina” reveló que está conviviendo con el periodista y que a él le encanta cocinar. “No sabés cómo cocina. Es como estar casada con MasterChef”, bromeó. Mientras tanto, Susana elogiaba a su pareja, le decía que podría ser modelo y hasta recordó cuando lo conoció cuando era muy chiquito. Fue en ese momento en el que Lali le trajo a la memoria cómo fue aquel encuentro cuando su novio era solo un niño. “Te preguntó qué pensabas del presidente”, contó con gracia.

Una conversación en donde Lali destacó la figura de la diva, como ejemplo de trabajo y amor popular más de que glamour, y Susana elogió el magnetismo de la cantante. “Cuando actué en un sketch con vos cuando eras chica yo le dije a mi productor ‘está va a llegar’”, le vaticinó.