Teleférico quedó sin funcionamiento el fin de semana largo, ¿qué pasó?

Durante el fin de semana largo, Salta tuvo fuera de servicio uno de sus atractivos turísticos más importantes como lo es el Teleférico Salta y si bien esto no es algo positivo, desde la empresa dieron prioridad a la seguridad luego de que se registrara un problema técnico producto de una baja de tensión.

InformateSalta habló al respecto con Ángel Causarano, Director de Teleférico Salta quien explicó la situación. "La baja de tensión del suministro de servicio eléctrico quemó un equipo y no podíamos funcionar, en estos momentos está volviendo a funcionar".

Causarano explicó que el problema ocurrió el día jueves: "La baja de tensión nos quemó un equipo en el cerro San Bernardo, unas plaquetas y no queríamos trabajar con peligro para la gente. Lamentablemente el fin de semana largo no se trabajó y en este momento está volviendo a funcionar, están haciendo unas pruebas, se repararon unas plaquetas, siempre tenemos stock de repuestos pero lleva su tiempo porque son más de 300 plaquetas que tiene eso y hay que controlarla, una por una y si hay algo que Teleférico no negocia es la seguridad".