"No alcanza", Fabiola Yañez le reclama más plata a Alberto

Semanas atrás el Juzgado Civil 102 determinó que el expresidente Alberto Fernández le pague a Fabiola Yañez el 30% de su jubilación de privilegio en el marco de una medida cautelar provisoria hasta tanto se llegue a un acuerdo por el juicio de alimentos que inició la ex primera dama.

Ese valor, que ronda los más de $3 millones y que se depositan en una cuenta del Banco Nación, no son suficientes para Fabiola Yañez, que exige una suma que supera los 5000 euros con los que espera cubrir los gastos del alquiler, el jardín del hijo en común que tienen con el expresidente, alimentos y la obra social del menor.

Esta causa, que corre su curso mientras en Comodoro Py se investigan supuestos hechos de violencia física y mental por parte del expresidente para con la ex primera dama, se tramita en la justicia de familia porteña. Este miércoles habrá una audiencia en la que el exmandatario se deberá presentar para dar respuesta a los reclamos de su expareja.

Fabiola Yañez le pide más dinero a Alberto Fernández pero su defensa asegura que es “imposible de afrontar”.

Según pudo saber TN, la defensa de Fabiola Yañez sostiene que la ex primera dama necesita de unos 5000 euros para cubrir sus gastos en España, de los cuales 2700 corresponden al alquiler de un departamento; 1000 son para alimentos; igual cantidad para el jardín de Francisco y 300 para cubrir la obra social del pequeño. La defensa de Alberto Fernández asegura que el reclamo de Yañez es mayor y que esa cifra “es imposible de afrontar” para él.

“Esos rubros que ella reclama equivalen a mucho más de 5000 euros”, advierten cerca del expresidente que, en agosto pasado cobró $11.665.648 (brutos) de jubilación de privilegio. En otras palabras, Yañez exige más de la mitad de su único haber. De hecho la ex primera dama había pedido embargar la totalidad de ese dinero que mes a mes percibe el exjefe de Estado.

En el entorno de Fabiola Yañez aseguran que la situación económica de ella “no es la mejor”. Al parecer aún no habría podido acceder al dinero que el expresidente le deposita en una cuenta del Banco Nación. “Hubo que abrir una cuenta, todo muy engorroso, hace cuatro meses que tiene problemas de plata”, dicen.

Por el contrario, cerca del exmandatario afirman que Fernández dejó pago el departamento en el que está hasta noviembre y que representa un alquiler que ronda los 4000 euros. También tendría gastos extras de movilidad como un auto a su disposición.

Fabiola Yañez denunció al expresidente por violencia de género.



Es en este marco que hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo en el juicio de alimentos que la Justicia porteña decidió que Alberto Fernández debía pagarle el 30% de su jubilación de privilegio.

Mientras tanto, en el caso por supuesta violencia de género, Fabiola Yañez decidió privar a la Justicia de una prueba fundamental: su celular. El aparato contiene las conversaciones con Alberto Fernández y allí estarían las fotos y videos con los moretones en el ojo y el brazo que le habría producido.

En los últimos días Fabiola Yañez le dijo a su entorno que sufrió amenazas, aunque no aclaró cómo fueron ni quién las formuló. Los que conversaron con ella aseguran que estaba muy nerviosa. La ex primera dama parece tener temor de que la Justicia explore en el contenido de su celular que no tenga que ver con la causa contra el expresidente.

Así al menos lo expresó en una carta que le envió al propio fiscal del caso, Ramiro González. “Por la presente le solicito me otorgue garantías de seguridad expresas respecto a que solamente se accederá y revisará el intercambio de chats que mantuve con Alberto Fernández de los que surgen sus actos de coacción, amedrentamiento y violencia”, dice la nota presentada por Yañez.

La fiscalía de González ya había aclarado que solo se posaría en el contenido vinculado al expediente pero tras la decisión de Yañez decidió solicitar una serie de medidas paralelas para cubrir la falta del celular como pedir una copia del teléfono que pertenece al exintendente de la Quinta de Olivos, Daniel Rodríguez. Además se le pidió a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico (DATIP) que profundice el análisis de todas las comunicaciones telefónicas entre la denunciante y el exjefe de Estado para “comprobar la existencia de parámetros en los llamados que se hayan hecho en las distintas etapas de la relación”, agregó la fuente.

Por último, le solicitó al mismo organismo que mejorara la calidad de las fotos y videos donde Yañez aparece con lesiones en la cara y otras zonas del cuerpo. Y que, a su vez, determinara los días y horarios en que fueron tomadas las imágenes. La copia forense al celular de Yañez es un paso fundamental para que la Justicia pueda determinar si las capturas de chats, fotos y videos se encuentran efectivamente en ese dispositivo. Entregar el celular será a partir de ahora una decisión de la propia Fabiola Yañez. /TN