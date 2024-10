Entraron a su casa, robaron de todo y luego usaron sus tarjetas

La inseguridad es algo que crece y los malvivientes actúan con una abanico amplio de "delitos" causando graves perjuicios a la gente. Ya sea que sean asaltados en la vía pública o ingresen a sus viviendas, el daño está hecho y muchas veces es imposible repararlo.

Una vecina de V° Lavalle se mostró indignada por lo que vivió hace algunos días, cuando delincuentes ingresaron a su vivienda en la noche mientras ella y su familia descansaban. Robaron pertenencias desde su vehículo estacionado.

"Estas personas entraron en mi casa, y lo aseguro porque no solo robaron dentro de mi vehículo, que está dentro de un garaje cerrado sino que también le robaron cosas a mi papá" llevándose entre las cosas sus tarjetas de crédito y débito, las cuales empezaron a usar ya que la Billetera Virtual le reportaba los consumos".

La joven calcula que gastaron con sus tarjetas de crédito alrededor de $300 mil. "Lo primero que hice fue pausar las tarjetas desde mi aplicación después empecé a llamar, después que me tranquilice, porque es como que entras en pánico cuando entras y ves que esos consumos no los hiciste vos y que más te podía seguir consumiendo porque yo en esa billetera no solo tenía las de crédito sino también las de débito, donde manejo el dinero de todo mi emprendimiento".

Molesta por el accionar policial, contó que cuando fue a la comisaría de V° Lavalle, le dijeron como que no se preocupe. "Dala de baja, eso se desconoce, no te preocupés que no te van a cobrar este dinero".

Ante esta respuesta de parte de la policía, decidió investigar por su cuenta ¿quiénes eran? los que habían consumido, por lo que fue a los comercios donde se realizaron los consumos. "Uno de ellos me identificó a las personas y me dijeron que vivían en El Pozo yo con esta información fui a la comisaría de Lavalle, le mostré y me dijeron que no identificaban, que no parecían de la zona" publicó QPS.