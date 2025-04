El Norte ya registra el robo de 6 camionetas, en la madrugada se llevaron una Hilux

Hace poco más de un mes Embarcación reportaba el robo de una camioneta perteneciente a una empresa, de la cual no se conoce aún su paradero pero en la madrugada de este viernes sucedió de nuevo, un comerciante vecino de la localidad sufrió el robo de su camioneta Toyota Hilux 2018, la cual estaba estacionada en las afuera de su domicilio y comercio en B° Plan Nuevo Hogar.

En media hora me la llevaron y no tenemos información

Raúl padilla, dueño de la camioneta contó como sucedieron los hechos. "Estamos pasando un momento malo con mi familia, eran 3.45 fui a informar a la policía. Yo me di cuenta a las 3.35, sentí ruido del arranque de una camioneta pero no pensé que era la mía, pensé que era la del vecino, tiene el mismo arranque, me acuerdo que estaba en el campo y me levanto, ahí me doy con que la camioneta no estaba, me la robaron".

Relató a través de Multivisión más detalles de lo sucedido. "Me levanté y agarré la moto, fui a la policía. Ahora se está haciendo cargo el oficial Gómez pero todavía no tenemos información de nada. Vivo cerca de la Brigada de Investigación y de la comisaría ni así. Estaba asegurada, en media hora me la llevaron y todavía no tenemos información. Es un modelo 2018, la tengo hace 8 a 9 meses".

El damnificado citó dos robos recientes en Embarcación. "Hubo dos robos acá con video y todo, creo que deben ser las mismas personas. Son muy prácticos, yo sentí el arranque, no sonó la alarma, la perra no ladró, nada. Algo profesional esto".

Por último, pidió a la comunidad estar alerta y cuestionó el hecho de que aún la policía no pueda encontrarla siendo que él dio el alerta a los pocos minutos del robo. "Creo en Dios que vamos a recuperar la camioneta. Es una fuente de trabajo para mí y mi familia, encima que por fin pusimos algo nuevo para que nos pase esto, estoy mal".

Contó que realizada la denuncia policial, junto al oficial Gómez recorrió la ruta 81 "fuimos hasta la vía que va a Morillo, de la vía un poco adelante hay una entrada que hace una S y sale a la 81 de nuevo. Vimos huellas frescas de dos vehículos".