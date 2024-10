Urtubey apuntó a ser ‘inflexibles’ contra el crimen organizado en la provincia

Tema que ha tomado relevancia en las últimas semanas ha sido la lucha encarada contra el crimen organizado en la provincia, principalmente en el norte provincial, con los trabajos para desbaratar las intenciones de clanes, grupos narcos y demás criminales que intentan asentarse en el territorio salteño.

Entre las voces que se están manifestando de este tema, el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, apuntó igualmente al crimen organizado llamando a ser inflexibles al mismo, siendo imperioso redoblar la seguridad.

Así lo dijo en el programa Día de Miércoles donde el ex mandatario indicó: “Hay que ser inflexibles frente a cualquier situación que infrinja la ley. No podemos transar con esas prácticas”, sentenció.

Asimismo, comentó que un problema a tratar es la necesidad “de seguir fortaleciendo la seguridad en la frontera”, lo cual es dependencia de Nación. “Estamos sufriendo las consecuencias de un estado que se retira”, criticó Urtubey.

Alertando que no hay “incentivos o alternativas” para que la gente no termine siendo funcional al narcotráfico, el ex gobernador recalcó que no se toma un cambio de rumbo en el destino nacional, las provincias seguirán esgrimiendo más de estas problemáticas.