Prefectura Naval llega a la frontera Norte: "No más ambulancias cargadas con drogas ni impunidad"

Tras el anuncio de parte del Ministerio de Seguridad de la Nación respecto a la llegada de Prefectura Naval a la zona de frontera Norte, Salta-Bolivia, Virginia Cornejo, Directora Nacional de Control de Vigilancia de Frontera y los centros de monitoreo, se refirió a la decisión como algo "histórico".

"Es histórico el compromiso que tenemos a través del Ministerio de Seguridad, dirigido por Patricia Bullrich en la gestión anterior de ella ya había logrado esto que comentábamos recién y hoy con ese compromiso y la clara decisión de que la frontera nuestra va ser controlada que ya no va ser esa tierra de nadie".

La funcionaria explicó "a través de Prefectura vamos a poder controlar todo lo que es nuestra zona de ríos , fundamentalmente lo que es el río Bermejo donde tenemos los inconvenientes de las chalanas, con indocumentados, y trata".

Cornejo aseguró que los actuales problemas en la zona Norte se dan porque "no hay control y a su vez es un control muy difícil por la geografía que tenemos y esto va ser un complemento del trabajo que lleva gendarmería nacional".

Por último, Virginia Cornejo sostuvo a través de Multivisión "La decisión política es el control, que si hablamos de Rosario estamos hablando de las fronteras Norte de la Argentina, decirle basta a la impunidad, pero también decirle a las personas que viven en esa zona que no solo debe ser tierra de ilícito tiene que ser tierra de oportunidades".

Remarcó que "antes de nuestra gestión, las fronteras habían sido "liberada". Hoy esto ha cambiado, no somos más tierras liberadas, la decisión es que quienes están en el narco estado van a ser destituidos, que las amenazas al sistema judicial no van más, que los jueces deben actuar acorde a sus funciones y no nos llame la atención que esto continué".