Liam Payne: En espera del examen toxicológico

La Justicia investiga si el ex One Direction habría fumado crack antes de morir, el foco de los investigadores no solo está en la confirmación del examen toxicológico, sino también en quien le facilitaba el acceso a los narcóticos.

Marcelo Roma, el fiscal a cargo de resolver el caso, cree que el cantante se quitó la vida en medio de un episodio de salud mental inducido por el consumo de estupefacientes. “Se presume que Payne no adoptó una postura refleja para protegerse y que pudo haberse precipitado en un estado semi o total de inconsciencia”.

La Unidad Criminalística Móvil de la Policía de la Ciudad encontró una botella de whisky y un polvo blanco en la habitación que ocupaba el cantante junto a otra serie de objetos que llamaron la atención. A lo largo del cuarto, en una mesa y en un hidromasaje, también encontraron pequeñas velas, papeles de aluminio y latas con quemaduras, así como también un encendedor y un sorbete.

Aunque la policía deduce si Liam intentó producir y fumar crack antes de morir, falta un elemento clave: bicarbonato, o al menos, no aparece en la lista del material que le fue entregada a la fiscalía. Es por eso que se ordenó una recolección de muestras de sangre, orina y un hisopado nasal para el test toxicológico.

En paralelo, la Justicia busca saber quién le vendió las drogas que lo habrían llevado a esa crisis, por el momento declararon tres empleados del hotel y a las dos mujeres que acompañaron a Liam en su habitación horas antes de du muerte. A partir de este testimonio se cree que alguien dentro del hotel le habría provisto al cantante de estupefacientes.

En la llamada al número de emergencias que realizó el encargado del hotel “Casa Sur”, se detalla que Payne estaba sumamente alterado antes de su muerte, provocando destrozos. En la llamada, el empleado pidió un patrullero y una ambulancia para luego desdecirse y optar solo por la presencia del servicio médico.