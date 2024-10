¿Regresaran los Sobres Prime de FC 25? ¡Averígualo aquí!

Además de los Objetivos diarios y los desafíos de creación de plantilla, los Sobres Prime han ofrecido a todos los usuarios de FUT una forma alternativa de reforzar sus escuadras en los últimos tiempos, pero ¿estarán disponibles en FC 25?

¿Qué son los Paquetes FC 25 Prime?



Los FC Prime Packs son sobres exclusivos de FUT que contienen varios artículos que los miembros de Amazon Prime pueden canjear cada mes.

Durante el ciclo de FC 24, los sobres Prime incluían una mezcla de artículos de préstamo de jugadores, paquetes de jugadores y otros consumibles diversos, lo que permitía a los jugadores elegibles reforzar sus equipos sin completar ciertas tareas o comprar monedas FC 25.

¿Llegarán los sobres Prime a FC 25?



En el momento de escribir estas líneas, no se ha confirmado si los sobres Prime estarán disponibles para FC 25. Esto podría deberse a que la asociación de FC 25 con Amazon ha concluido, o a que están pensando en lanzarlos más adelante.

En cualquier caso, el silencio no es ninguna sorpresa si tenemos en cuenta que el primer sobre Prime de FC 24 no salió a la venta hasta mediados de octubre. Primero dejémoslo claro: Sí, los sobres Prime siguen con nosotros y sus mecánicas no han cambiado.

Lo más probable es que estén con nosotros en las próximas semanas, así que tendrás que seguir dirigiéndote al inicio de Prime Gaming FC 25 para descubrir cuando llegará esta promoción.

Cómo canjear los sobres Prime de FC 25



Los Packs FC 25 Prime Gaming solo están disponibles si tienes una cuenta Amazon Prime activa. Para aquellos que la tengan, lo único que tienen que hacer es vincular su cuenta de Amazon Prime con su cuenta de EA. A continuación, te explicamos cómo:

Asegúrate de que la cuenta de Amazon que pretendes vincular es a la que tendrás acceso durante toda la vida útil de tu Cuenta EA.

Entra a la dirección web de Prime Gaming FC 25 para “iniciar sesión” con la cuenta de Amazon que vas a vincular con tu cuenta de EA.

Luego de iniciar sesión puedes regresar al inicio principal de FC 25 Prime Gaming.

Ubica la recompensa en la que estas interesado y luego procede a hacer clic en el botón “Reclamar.”

Posteriormente serás redirigido a una página donde podrás ver un listado por el historial de recompensas disponibles.

Haz clic en «Reclamar ahora» en la recompensa que desees.

Aparecerá una pantalla con la información de tu cuenta Amazon Prime. Confirma que es la cuenta correcta para tu contenido. Si no es así, haz clic en «Cambiar cuenta de Amazon» para seleccionar la correcta.

Haz clic en “Ir a Electronic Arts”

La página necesitará que apruebes que tenga acceso a tu cuenta de Amazon, de forma similar a cuando contratas un servicio externo como un FUT booster EA FC 25. Aprovecha para cerciorarte que es la misma cuenta que usaste en el paso anterior.

Haz clic en «Permitir».

Haz clic en «Volver a Amazon».

Por último, haz clic en «Completar solicitud» para finalizar el proceso.

¡Y ya está! Tu cuenta de Amazon Prime debería estar ahora vinculada a tu cuenta de FC 25, lo que te permitirá reclamar recompensas exclusivas de FUT de forma gratuita.

¿Vas a canjear los sobres Prime de FC 25 si salen a la venta? Háznoslo saber en la sección de comentarios.