¡La operación sale cuatro millones! Se accidentó, se lesionó la mano y no puede trabajar

Boris Flores es un joven salteño de 31 años que sufrió un accidente tras un choque y se lesionó la mano. Esto le dificultó trabajar y la operación le cuesta alrededor de cuatro millones de pesos por lo que acude a la solidaridad de los salteños.

En diálogo con InformateSalta, la víctima relató que "una noche estaba volviendo a mi casa en motocicleta ya por llegar a mi casa y una señora sale con su auto de una fila de estacionamiento sin luces". Continuó diciendo que: "El choque no fue fuerte pero con mi mano golpeé el retrovisor del auto".

"En este momento no estoy teniendo ningún ingreso"

De todas formas, el chico fue asistido por un grupo de empleados de una sandwichería y la mujer del auto. "Veo que la mano la podía articular bien y cuando la señora me dice si quería ir al centro de salud, le respondí que no, que me sentía bien, porque habían dos nenas que estaban llorando mucho en el auto".

"Yo continué trabajando como DJ poniendo música en fiestas de particulares y cada vez sentía peor mi mano", sumó el damnificado. A partir de esto, detalló que fue a la salud pública para que lo revisen y le dijeron que tenía quebraduras, por lo que era necesario que se someta a una operación. "En este momento no estoy teniendo ningún ingreso", destacó.

Por otra parte, comenzó con la difusión del caso para poder recaudar lo que le hace falta para costear la cirugía. "Comencé a pegar folletos en comercios, reparto otros en la calle y me creé un Instagram del caso para darle difusión".

Por último, indicó que "no junté prácticamente nada pero la gente se suma y se suma precisamente porque yo salí a andar salí a caminar y todo eso". Por lo tanto, quienes quieran colaborar con Boris pueden hacerlo al 3872 10-6621.