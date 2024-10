Tiene cáncer de mama, necesita medicamentos y acude a la solidaridad

Macarena Delgado es una madre salteña de 43 años que fue diagnosticada con cáncer de mama en mayo pasado. Sin embargo, no puede realizar su tratamiento oncológico de manera óptima debido a que "el Ministerio de Salud no me está entregando la medicación desde hace dos pedidos médicos", indicó la mujer a InformateSalta.

"Por la urgencia, mi oncóloga me hace tener mis ciclos de quimioterapia con las dos drogas que me entrega el programa de oncología y no con las tres que tengo indicadas", relató Micaela. Además, con mucha tristeza dijo que esta situación le causa mucha aflicción porque "solo te dicen 'no llegó', 'llame la próxima semana' y 'no sabemos cuándo llega'".

En la misma línea, mencionó que "es una una gran incertidumbre no saber qué va a pasar con tu salud porque por algo está indicado un tratamiento". Ante esto, nadie de la cartera se comunicó con ella y, si pregunta, no le dicen el porqué pero sí "me repiten mucho que es una medicación de alto costo, que vale millones".

"En agosto yo hice el pedido de medicación y luego presente el siguiente en septiembre y en ninguna de las dos entregas me dieron esta droga que necesito", sentenció Micaela.

A causa de esto, ella decidió compartir en sus redes, y con todos sus contactos, un flyer en el que solicita donaciones de dicho medicamento que se llama Pertuzumab 420 mg. "Puede pasar que quede la persona con la medicación si tiene obra social sobre todo porque la obra social la entrega al paciente, y la droga no loes hace efecto", sumó.

Quienes quieran ayudar a Micaela Delgado, que está a la espera de un medicamento muy costoso y el Ministerio de Salud no se lo está brindando, pueden comunicarse con ella al 3874 50-6778.