Tiene diabetes y le amputaron una pierna, pide ser derivada al Hospital Oñativia

Lucia Alejandra Torres tiene 45 años, vive en Tartagal y hace unos años padece diabetes, enfermedad que le viene trayendo complicaciones en su salud y recientemente tras un lastimado en una de sus piernas, que se le gangrenó, sufrió la amputación de esa extremidad en el hospital de Juan Domingo Perón.

Dante Ayala, familiar de Alejandra, habló desde las puertas del hospital de Tartagal y pidió que por favor Alejandra sea derivada a Salta con especialista en su enfermedad. "Le apuntaron la pierna y ahora se lavan las manos. Le pedí al doctor Zamar la derivación a Salta".

"Con la diabetes vos te haces una herida y no te sana más y le terminaron amputando la pierna. Pido una derivación urgente a Salta, al hospital Oñativia, donde van los diabéticos. Ellos dicen que aquí hay todo, para ¿qué querés la derivación? Aquí no hay nada, no hay diabetólogos, aquí nunca se va componer".

Por último, el hombre contó que el médico encargado de su familiar es el Doctor Ávila pero insistió en su traslado a Salta. "Está en la habitación 228 de cirugía, en recuperación de la amputación hace 2 semanas. No quiero que aquí hagan aventuras ni le corten la otra pierna" concluyó por Mosconi TV.