Boca vs Gimnasia, se juega a pesar de la lluvia: ¿A qué hora y por dónde ver?

Esta noche a partir de las 21.10, Boca enfrentará a Gimnasia de La Plata por los cuartos de final de la Copa Argentina en el estadio Marcelo Bielsa de Newell's Old Boys de Rosario. El encuentro será transmitido por TyC Sports.

Durante toda la jornada la ciudad santafesina estuvo pasada por agua y en algún momento creció la duda si el partido se jugaría. Sin embargo, el canchero aseguró a TyC Sports que el partido se juega o se juega: "Nunca se suspendió por lluvia, se podrían jugar dos partidos".

En cuanto a los temas deportivos, el "Xeneize" no contaría con Cristian Medina ya que el jugador habría solicitado no jugar este encuentro ya que la novela con el Fenerbahce de Turquía habría ofertado por su pase. No obstante, desde la dirigencia la rechazaron por considerarla insuficiente.

El "Lobo" platense dejó en el camino a Barracas Central por 1 a 0 con gol de Benjamín Domínguez, en un partido que fue un caos. En cuanto al torneo local, empató 1 a 1 con Sarmiento. Por su parte, Boca eliminó en los octavos de final a Talleres de Córdoba y en la liga viene de perder 3 a 0 frente a Tigre.

Esta sería la formación del conjunto dirigido por Fernando Gago: Sergio Romero o Leandro Brey; Luis Advíncula, Aaron Anselmino, Nicolás Figal o Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Ignacio Miramón, Cristian Medina o Tomás Belmonte, Kevin Zenón; Brian Aguirre, Edinson Cavani, Miguel Merentiel.

Así formarían los 11 de Marcelo Méndez Russo: Marcos Ledesma; Juan Pintado, Leo Morales, Enzo Martínez, Rodrigo Gallo o Valentín Rodríguez; Lucas Castro, Martín Fernández, Nicolás Garayalde o Augusto Max; Matías Abaldo, Rodrigo Castillo, Norberto Briasco.