Caso Rangeón: "Es casi seguro que la condena se agravará", dijo la abogada de las víctimas

Luego que el Tribunal de Impugnación revocara la absolución del productor de moda Pablo Rangeón en 5 de las 7 denuncias que pesaban sobre él por abuso sexual y ordenara un nuevo pronunciamiento, la abogada de las víctimas, Sandra Domene, se mostró expectante ante el fallo al que catalogó de "catedrático".

Según explicó, el fallo le ordena a la Sala V del Tribunal de juicio que se efectué una nueva Audiencia de Debate. "Les pide que vuelva sobre sus pasos, que pongan la cola en la silla y analicen las pruebas, señores ¡estudien! Juzgar con perspectiva de género, es Ley, un doble control cuando se trata de mujeres y más cuando se trata de abuso sexual", expresó.

"Es catedrático, les enseñó a los jueces cómo deben juzgar ante una calificación de esta índole", afirmó.

Consultada sobre la posibilidad de cambie la condena que ya pesa sobre el productor Rangeón dijo "Es casi seguro que cambia, en primera instancia manifestaba de que era un abusador serial y el tiempo me está dando la razón desde el momento en que ya hay un tribunal de Segunda instancia que está diciéndole al de primera instancia porque no juzgó y le marcó pruebas, pruebas que no puede ahora tapar la Sala V y por ende va corresponder la condena".

Recordó que en el Juicio donde se obtuvo la bochornosa condena se violaron todas convenciones "De qué sirven las leyes sin no se las aplican y quienes no la aplican son los jueces. Me llamó la atención, durante el juicio, porque estábamos hablando de una adolescente y hay una convención del niño que se puso bajo de un cajón con llave. Se dudó de una adolescente que no conocía a la primera denunciante".

Por último recordó a través de Multivisión las acusaciones "estamos hablando de 6 víctimas, 4 abusos sexuales con acceso carnal, uno de ellos en concurso real con estafa, otro de los casos era de carácter continuado".