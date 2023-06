A casi un año de su condena, habló Rangeón y apuntó a las "denuncias falsas"

Fue hace casi un año cuando, por unanimidad, los jueces de la Sala V del Tribunal de Juicio condenaron a Pablo Marcelo Rangeón a 7 años de prisión efectiva por considerarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal, además de ser absuelto por el principio de la duda en otros cinco hechos.

Ahora, Rangeón dio una entrevista al medio ASTEC TV donde, durante aproximadamente 45 minutos apuntó a cómo “denuncias falsas” como las denominó, llevaron a que lo acusaran de cosas que no le pudieron comprobar durante el juicio, a problemas para su familia, aseverando que jamás le faltó el respeto a ninguna mujer.

“Quiero transmitir la realidad de la causa”, comenzó Rangeón su descargo afirmando que “el inicio de todo esto fue un escrache social, de la moda que nadie regula, luego fue el uso de los medios de prensa de una persona que no puedo nombrar, expareja”.

Aquí apuntó a la Justicia que no hizo nada para que ésta “siga destruyendo mis vehículos, rompiendo vidrios de mi oficina, persiguiéndome, con una perimetral que ella siguió violando”.

Sobre las causas que lo llevaron al banquillo, dijo que “el Tribunal hizo el esfuerzo comprobando que no habían pruebas en las primeras 5 mujeres”, además que “no se comprobó lesiones ni agresiones, no hay pruebas, no hay mensajes de contacto y encuentros”.

En cuanto a la sentencia que recibió, dijo que “el Tribunal me deja como culpable para dejar justificada una causa armada a raíz de mi ex pareja, que se mediatizó sin pruebas ni elementos probatorios”.

“Me condenaron de por vida como abusador, cuando trabajé 23 años de forma correcta; tengan cuidado, hay mujeres que hacen estas cosas y la Justicia lo permite”

Rangeón continuó su descargo considerando que todo lo difundido en estos años fue difundido “para generar un repudio general en mi contra, un odio para imponer ante jueces y fiscales una culpabilidad por adelantado, esta Justicia permite que este grupo minúsculo con intereses personales o económicos, hagan este tipo de denuncias falsas”.

Diciendo que siempre existió “mi respeto pleno por la mujer”, con pruebas durante el juicio donde no cambiaba a las modelos o que siempre cuidó a las mujeres que trabajaron con él, apuntó a que en el expediente en su contra “hablan de abuso, me acusaron mediáticamente de prostitución, trata de presonas, narcotráfico, de proxeneta… pero no me encontraron mensajes, reclamos, no encontraron nada”. Es por eso que está aguardando que Casación revise su condena, “todas las denuncias, si hay errores del fundamento del Tribunal”, subrayó en la entrevista.

“¿Qué hacemos con los que no tienen pruebas, en una provincia donde parece que es políticamente incorrecto que haya hombres inocentes? Atacaron al tribunal que dictaminó mi absolución, no aceptaron que las pruebas eran evidentes”