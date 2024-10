Sáenz, sobre su relación con Milei: "Nunca me hice de ningún presidente"

Tras participar en una cena con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, cuestionó la tendencia a etiquetarlo dentro de un sector político específico.

"Algunos no entienden mi forma de ser, de trabajar, pero yo respondo a los salteños. A mí los salteños me eligieron para gobernar, así que tengo que ser pragmático. No puedo estar peleado con el presidente", explicó.

"Nunca me hice de ningún presidente, porque yo soy salteño"

Con relación a la gestión de Milei, destacó su enfoque en el equilibrio fiscal: "Lo veo muy sólido en lo que piensa y en lo que hace; no va a gastar si cree que eso daña el equilibrio fiscal".

En relación a las obras comprometidas con fondos nacionales, reiteró la necesidad de cumplir los convenios de obras prioritarias y abogó por la inclusión de estas en el presupuesto 2025. "Elijo creer", concluyó.