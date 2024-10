¿Adiós a la interna? La reacción del PJ de Salta ante la desestimación de la lista de Quintela

A pocas horas de que cerrara el plazo para presentar la boleta final para competir en las elecciones del Partido Justicialista, la Junta Electoral rechazó por unanimidad la lista del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, sumando más “tensión” a la interna del PJ.

Según informó Perfil.com, este rechazo se argumentó en que la lista no tenía los avales suficientes y se le dio un plazo de 24 horas para "corregir las deficiencias". Sin embargo, el riojano denunció que le “robaron documentación” y adelantó que irá a la Justicia en caso de que no oficialicen su candidatura.

¿Cómo toma el PJ local lo sucedido con este rechazo? Al respecto InformateSalta se comunicó con Luis Mendaña, secretario dentro del justicialismo salteño quien señaló que hubiera sido sano ir a interna, pero si la lista de Quintela no se oficializó, es porque la reglamentación es clara y algún requisito no debió de cumplir.

Primeramente Mendaña reconoció que “lo más sano hubiera sido ir a internas” pero recalcó que la reglamentación para participar en la interna “está clara”, por tanto si la lista no pudo prosperar, es porque algún requisito debió de faltar.

“Todo lo demás es subjetivo, especulaciones políticas”, indicó pues subrayó que el reglamento se respeta dentro del PJ, tanto a nivel nacional como en las provincias. “Eso no escapa a lo local”, dijo indicando que, en Salta, si hubiera alguna elección y a una lista le faltara algo, se procede de igual manera.

Consultado sobre cómo seguirá la interna nacional, Mendaña dijo que Quintela tiene la posibilidad de recurrir a la Justicia si así lo entendiera, aunque “si no llegó, es porque no están cumplido los plazos, no se presentó en forma”, como también que la futura conducción que pueda llegar al partido “debe llamar a las provincias para comenzar a armar un proyecto”.