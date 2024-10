"Nosotros creemos a muerte", dijo Ivo Chaves, palpitando el duelo ante San Martín

Con la motivación alta tras haber clasificado entre los 8 mejores de la zona, Gimnasia y Tiro se prepara enfrentar a San Martín en San Juan, el próximo domingo a las 18 horas, en el estadio "Hilario Sánchez".

Ivo Cháves, capitán del club, destacó que, aunque el objetivo inicial era mantener la categoría, "les quedó corto" y fueron por más. "Nos animamos a soñar más y nos trazamos el segundo que era entrar, era clasificar", dijo.

"Estoy orgulloso de mis compañeros, tenemos un plantel de gente ganadora”

Sobre el partido ante San Martín, reconoció que es díficil pero no imposible. "El objetivo es a cortísimo plazo, es pasar de llave, es difícil ganar de visitante pero sabemos de milagros y nunca vamos a dejar de soñar", contó.

"Sabemos de milagros y nunca vamos a dejar de soñar"

Cháves también enfatizó la importancia del trabajo en equipo y el sentido de pertenencia. "Gimnasia merecía pasar, no es casualidad, no es milagro, no es suerte, es porque trabajamos, es porque creímos, es porque construimos algo", comentó.

Con una actitud decidida y el respaldo de su hinchada, Gimnasia y Tiro se prepara para afrontar este nuevo reto. "Nosotros creemos a muerte, no saben cuánto creemos en nosotros", concluyó.