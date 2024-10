Kicillof cuestionó la judicialización del PJ que hizo Quintela

Axel Kicillof está en contra de la judicialización de la disputa partidaria que hizo Ricardo Quintela. “Es una opción totalmente descabellada”, aseguraron en La Plata de acuerdo a Infobae. Y agregaron: “Estamos totalmente en contra”. El gobernador de Buenos Aires entiende que es inapropiado llevar la disputa del PJ Nacional a la justicia federal, tal como hizo Ricardo Quintela.

El mandatario está en el medio de la disputa entre Cristina Kirchner y el riojano. No porque quiera, sino porque el kirchnerismo, incluso la propia ex vicepresidenta, lo acusaron de estar detrás de la candidatura del “Gitano” para la presidencia del partido.

Pese a estar parado en un lugar incómodo, Kicillof ha decidido inclinarse por el silencio respecto a algunos temas puntuales. No se expresó a favor de la candidatura de CFK y tampoco lo hizo en contra de la judicialización del proceso electoral partidario. Sin embargo, desde su entorno fueron claros y contundentes al plantear su disconformidad con el accionar del mandatario de La Rioja.

En paralelo, Kicillof envió un mensaje a la interna del peronismo que fue en sintonía con lo que dijo el 17 de octubre en Berisso. En esta oportunidad, encabezó un Pre-encuentro Provincial de Salud Popular y Comunitaria que se realizó en Ensenada. Volvió a pedir por la unidad.

“Nuestro pueblo nos pide que estemos unidos. Que en lugar de plantear cualquier tipo de división y disputa, busquemos la unidad. Que tiene que estar en nuestra concepción, en la lucha, en la calle y en la gestión de gobierno. A todo lo que digan, les vamos a responder lo mismo: unidad de acción, unidad de concepción, nada de internas, nada de quilombos”, sostuvo.

En el tramo final de su discurso fue más contundente. “Si a mi me buscan para una discusión, una disputa o una lucha, con el único que me quiero pelear es con el que está quebrando nuestro país, con Milei y con sus socios. Nunca me van a encontrar contra un compañero”, sentenció.

Kicillof mantiene su línea discursiva. No se mueve ni un centimetro. Sigue sin decir que Cristina Kirchner es la mejor candidata para el PJ, pero, por lo bajo, siempre dejó saber, desde que se presentaron las dos listas, que iba a apoyar su candidatura. Tampoco expresó en público sus cuestionamietos a la judicialización del partido, pero desde la gobernación lo dejaron en claro.

Desde que comenzó la disputa partidaria entre CFK y Quintela, el economista siempre dejó saber que no iba a inclinarse públicamente a favor de alguno. Dos semanas atrás, en una carta que publicó en sus redes sociales, aclaró que el riojano no era su candidato, pero jugó con el silencio de su postura frente a la ex presidenta. Esa posición molestó, y mucho, a la ex mandataria, que en un acto en SMATA dijo: “No se trata de elegir entre San Martín o Belgrano”.