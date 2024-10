Preocupación por disparos fuera de una escuela en Salta Capital, hay demorados

Vecinos de Mitre al 2000 se mostraron preocupados por disparos en los alrededores de la Escuela 4018 "Dr. José Vicente Solá", de acuerdo a lo publicado por QuePasaSalta.

En ese contexto, la Policía de Salta le confirmó a InformateSalta que el incidente ocurrió en Juana Moro de López y Zuviría y que no hay certeza de disparos con armas de fuego.

Sin embargo, indicaron que lo calificaron como un desorden en la vía pública y no hubo personas lesionadas pero sí hay demorados. No obstante, no tienen el número total, edades ni sexo de las personas demoradas.

Según el testimonio de una vecina, los disparos de arma de fuego podrían guardar relación con la problemática de droga que afecta a la zona. La mujer dijo que anoche ocurrió una situación parecida en una casa del barrio a la que habrían llegado oficiales de la Policía de Salta que terminaron por arrestar a dos personas.

Afortunadamente no se reportan heridos, aunque la calle se encuentra cortada por lo que se recomienda circular con precaución.