Robaron medidores de agua y gas, afectaron a más de 10 familias en Tres Cerritos

El robo de medidores es otro problema que hoy deben enfrentar vecinos de distintas barriadas, que no solo le provocan complicaciones en cuanto al servicio de agua o gas, sino que también puede afectar su salud cuando de gas se trata o los pone en peligro como ocurrió días atrás en el macro centro a una mujer adulta mayor.

En la mañana del jueves, alrededor de las 6 de la mañana la policía recibió el alerta sobre la sustracción de al menos 11 medidores de agua y daños en los medidores de gas en calle Los Pacarás al 400, de barrio Tres Cerritos.

La fiscalía ya interviene en el hecho y todo es materia de investigación. Se analizan cámaras de seguridad de la zona para identificar a el o los responsables. Personal de criminalística fue quien documentó todo el hecho.

Un vecino contó por El Once TV: "Mi mamá escuchó como a las 4 que ladraban los perros, pero no salió, se enteró al otro día por los vecinos. Es un barrio tranquilo, no suele haber estos problemas pero bueno, pasó. Tenemos interrumpidos ambos servicios y esperando solución. A un medidor lo robaron y al otro no lo pudrieron sacar y está todo roto".