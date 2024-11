Cuatro conocidas figuras preparan sus salidas del canal La Nación+: ¿Se van a América TV?

América TV prepara refuerzos para el año que viene y quiere repatriar a algunas figuras que se fueron del canal hace tiempo, entre ellas se encuentran cuatro conductores de LN+.

Quiénes se van de LN+ a América TV

Así lo anunciaron Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en Socios del espectáculo (El Trece), donde revelaron: "Por lo menos cuatro de sus más grandes figuras se están yendo al mismo tiempo, saltan a otro canal donde la mayoría ya estuvo".

Según indicaron: "Hablamos con tres fuentes, una dice que se firmó todo ayer, otro te dice ’mirá, hasta diciembre estoy hablando’ y otros esperan hasta diciembre para anunciarlo".

De esta manera, "se van de La Nación + a América TV", aunque no se sabe si para A24 o para el canal en sí.

"El primero que va abanderado para volver a América es Eduardo Feinmann, que también hay que ver que bajada de línea hace, si le cambian el estilo o no", aseguraron.

También se suma "Antonio Laje, que acaba de llegar y volvería a las mañanas de América", al igual que Débora Plager y Esteban Trebucq, "que no hace mucho se fue aunque en América no lo quieren".

Asimismo, podrían incorporar a Viviana Canosa, quien actualmente no tiene un programa en la televisión.

Viviana Canosa volvió a la radio

Viviana Canosa volvió este sábado a Radio Rivadavia con su programa #Viviana 630 luego de estar nueve meses sin estar al aire.

La periodista abrió su nuevo programa afrimando que el jefe de Estado, líder de la Libertad Avanza, la dejó sin trabajo tanto en televisión como en radio antes de las elecciones presidenciales de 2023.

Bajo un editorial titulado "Libertad de expresión", Canosa denunció públicamente que Milei había mandado a sacarla del aire.

"Nuestro Presidente es el colmo de ’Viva la libertad carajo’. Es un tipo que no quiere que opines, o que pienses distinto, ni dentro de su partido, ni en los medios de comunicación. Fueron nueve meses sin aire, mucho tiempo, es todo un embarazo. Yo pasé por todas las etapas, al principio me sentía una estúpida porque el único delito que había cometido había sido decir la verdad, y por decir la verdad me quedé afuera en dos lugares, donde todos sabían que lo que yo estaba diciendo era la verdad", alegó la conductora.

"Este es un gobierno que le tiene pánico a la libertad de expresión. Yo pasé de ser una ‘periodista amiga’ a que pidan mi cabeza en La Nación+ y El Observador. El presidente me dejó sin radio y sin televisión. El mismo tipo que tiempo atrás me había pedido de muy buena manera que le presente el libro. Yo de todo corazón lo hice. Al poco tiempo me enteré que era un plagio", señalo la periodista. Y agregó, indignada: “Se dicen libertarios pero son muy autoritarios”.

“Ya en época de campaña me había contado el gerente de la Nación+ que le había pedido Milei que si él era presidente no quería verme más en la pantalla de ese canal. Me aseguraron que eso no iba a pasar, pero pasó”, contó Canosa.

Y se explayó: "Yo me fui de vacaciones con trabajo, y diez días antes de arrancar el programa me avisan que no vuelvo a la tele. El presi lo hizo. Al mes de asumir, me sacó mis dos trabajos", lo acusó abiertamente. "No sé los favores que pagaron para hacer rodar mi cabeza. Mucho garca", lanzó sin filtros.

En este marco, sentenció: "Si sos crítico del Gobierno, sos un viejo meado, un ensobrado y trabajás para los K. Pero si sos un adulador del presidente te convertís en un periodista independiente que escucha ópera los fines de semana”, cerró categórica. /Perfil