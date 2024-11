"Cómo la volaron, pobre, que feo...": Mirtha habló de la salida de Mondino y Adorni le respondió

El vocero presidencial, Manuel Adorni, tuvo un rol protagónico en La Noche de Mirta. Como representante del Gobierno en la “mesaza” de este sábado, el funcionario quedó en el centro de las consultas tras otra semana agitada para la administración de Javier Milei que, entre otras cosas, estuvo atravesada por la salida de Diana Mondino del Ministerio de Relaciones exteriores.

En medio de la charla sobre economía, índice de precios y pobreza, la conductora del ciclo preguntó por el destino de la ahora excanciller y sobre los motivos que derivaron en su alejamiento. “Cómo la volaron, pobre, qué feo. Fue prácticamente de una hora para otra”, dijo en alusión al pedido de renuncia que hizo el mandatario luego de que la por entonces ministra votar en contra del bloqueo a Cuba en la asamblea general de la ONU.

Ante la consulta respecto a los motivos de la votación, Adorni se limitó a decir que esa “no es la línea” que promueve la administración de La Libertad Avanza (LLA) en su política exterior. “Cualquiera que conoce al Presidente sabe que el presidente está alineado con Estados unidos y con Israel, no hay necesidad de consultar absolutamente nada”, sostuvo.

En esa línea, recordó que Mondino “no es la primera ministra que se va del Gobierno”, sino que ya debieron dejar su lugar el exjefe de Gabinete Nicolás Posse, el exministro de Infraestructura Guillermo Ferraro y el extitular del Ministerio de Salud Mario Russo.

Frente a la insistencia de la anfitriona del programa televisivo, quien rememoró el paso de la exfuncionaria por su mesa, el portavoz coincidió en que “Diana Mondino es una persona sensacional” pero reafirmó que “el que no empuja la agenda del Presidente no tiene lugar en el Gobierno” y aseguró que no se trató de una cuestión personal porque lo mismo “pasaría con cualquier otro”

“Si una ministra o cualquier otro funcionario va en contra de la agenda del Presidente, esa persona da un paso al costado. Tomó una decisión relevante y se equivocó. Tuvo que dar un paso al costado y me parece muy sano que pase eso”, evaluó y, tras la oposición de Legrand a esa idea, remarcó que “es sano que el presidente elija para acompañarlo en cada una de sus carteras a la gente que él considera que acompaña el cien por ciento de su agenda”.

“Hoy se fue Diana Mondino y mañana me iré yo o se irá otro que pueda cometer algún error en contra de la agenda del Presidente. La política exterior para el presidente es importantísima”, enfatizó.

Mondino dejó su cargo el miércoles tras el pedido de Milei en medio de las bajas que se dieron dentro de la Cancillería, tras la votación a favor de Cuba. Ese mismo día, Adorni confirmó que el reemplazante sería quien hasta el momento era embajador en Estados Unidos, Gerardo Werthein. Fuentes de la Casa Rosada indicaron que fue una orden directa del Presidente.

La Oficina de Comunicación de la Presidencia emitió un comunicado esa misma tarde en el que ratificó que el apartamiento se debía a la votación sobre la isla e informó que el Poder Ejecutivo iniciará una auditoría del personal de carrera de ese ministerio para “identificar impulsores de agendas enemigas de la libertad”. /La Nación