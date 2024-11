Venta de rieles en Morillo: "Hay gente que por $500 no habla, tiene temor"

Luego de que saliera a la luz la venta de rieles en Morillo, donde el hijo del intendente Atta Gerala se encuentra detenido como principal acusado, el concejal José Ruiz, aseguró que todo está siendo investigado y este miércoles, en sesión pedirá un informe.

"Está todo en proceso, estamos a expectativa de que decide la justicia. No tenemos en el Concejo los datos vías legales, este miércoles tenemos sesión y vamos a pedir un informe. Vamos a ver si los demás nos apoyan", expresó.

Explicó que son 7 concejales, pero 4 son del oficialismo, es decir, que pertenecen al equipo del Intendente, por lo que esperan poder contar con el apoyo de todos ante la gravedad del hecho, a la hora de pedir el informe.

Todos sabían pero nadie denunciaba

Ruíz, en el programa de QPS por Somos Salta, al ser consultado si existían sospechas sobre el delito que se estaba cometiendo manifestó, que siempre se dijo. "Se sabía que el hijo estaba en el tema. Todo el mundo decía eso. El problema es que no se animaban a hacer la denuncia. Hace 3 meses tuvimos una sesión en Pluma del Pato y ahí la gente ya comentaba esto que estaba pasando, daban nombres, supuestamente es el hijo, quien está detenido".

Según lo que se rumoreaba en el pueblo, aseguró que no podíamos tener las herramientas para hacer una denuncia legal porque la gente no se animaba. "Acá hay mucha gente que lamentablemente por $500 pesos semanal no quieren hablar, es increíble, pero la gente lo toma como útil para la familia, hay muchas familias carentes de recursos, es tremenda la pobreza pero no nos deja de sorprender todavía como podemos vivir en un pueblo con mucha carencias que es una de las personas más ricas de nuestra zona".

Un intendente rico y un pueblo atrasado

El concejal José Ruíz, aseguró que el pueblo está muy atrasado. "Es poca la cantidad de policías ni hablarte de salud, así que la verdad padecemos un montón de cosas y ver después que parte de los hijos del poder se apropian de las cosas, la verdad que es un knockout para el pueblo".

El humor del Intendente

Por último, el edil habló de la actitud del Intendente. "Sabemos que están molestos y preocupados y esperando el resultado, pero si el Intendente no tiene que ver, no está involucrado no debería estar preocupado. Tendría que ver cómo se va hacer cargo de la mala conducta de su hijo. Vamos a avanzar con la Intervención, esperaremos a ver que decide la provincia, si intervención o llamar a elecciones".