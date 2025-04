Tiró los huevos a la calle para que no se los clausuren: insólita reacción en Tartagal

En el norte de la provincia, específicamente en Tartagal, se intensifican los controles bromatológicos ante la venta ilegal de huevos y otros productos de origen extranjero que ingresan por contrabando.

Desde el área de Bromatología advirtieron que estos alimentos, al no cumplir con los protocolos sanitarios, pueden representar un riesgo grave para la salud.

El movil de Mulltivisión Federal hizo un relevamiento y destacó la situación cuando, durante un operativo, un comerciante tuvo una reacción inesperada: arrojó sus huevos a la calle antes de que se los clausuraran, en un intento por evitar las sanciones. El hecho generó sorpresa entre los inspectores y testigos del procedimiento.

Autoridades bromatológicas explicaron que estos productos, al no respetar la cadena de frío o no contar con origen certificado, pueden transmitir enfermedades como la salmonella. Además, advirtieron que si algún consumidor resulta afectado, no hay ninguna entidad responsable, ya que se trata de mercadería ingresada ilegalmente.

Todo lo decomisado en estos controles es retirado por Bromatología y destruido, ya que no se puede garantizar su estado ni seguridad. Los operativos continuarán en distintos puntos de la provincia, apuntando especialmente a productos sin trazabilidad ni registro sanitario.