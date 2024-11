Derrumbe Villa Gessel: Encontraron el cuerpo del carpintero que advirtió sobre la obra

El cuerpo de una cuarta víctima del derrumbe del hotel Dubrovnik en Villa Gesell fue hallado este martes y de esta manera ya son cuatro los fallecidos.

Se trata del carpintero Fabián Javier Gutiérrez, quien previo al desmoronamiento del alojamiento había mandado un audio donde advertía la peligrosidad de las obras llevadas a cabo en dicho edificio.

De esta manera continúan los trabajos de los bomberos para encontrar a Dana Desimone, Mariano Troiano, Ezequiel Matu y Matías Chapsman, las otras cuatro personas que están siendo arduamente buscadas entre los escombros.

En la grabación que envió Gutiérrez, el hombre alertaba: "Están invirtiendo un montón de guita en algo que está prácticamente hecho pelota. Es como querer poner a punto la camioneta de Ali".

En el audio, también detallaba que el objetivo de estas refacciones era que el Dubrovnik ya no sea un apart hotel. "Yo lo voy a hacer del sexto piso hasta el primer piso, más o menos acondicionarlo, y el año que viene, o cuando termine la temporada que seguiré, lo reemplazamos todo con Melamina y sin puertas. Esta idea no le convenció al arquitecto, pero es lo que hay", contó Gutiérrez.