Elecciones en Estados Unidos: Avanza el conteo de votos y Donald Trump saca ventaja sobre Kamala Harris

Este martes se llevan a cabo las elecciones en Estados Unidos, donde el ex presidente republicano Donald Trump busca regresar a la Casa Blanca mientras que la vicepresidenta Kamala Harris intenta mantener al Partido Demócrata en el poder. Hasta el momento, los primeros recuentos de votos daban ventaja al candidato opositor.

Los resultados dependerán principalemente de siete estados donde la votación se avizora muy reñida: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin. En tanto, cerca de las 20 horas de Argentina, cerraron las primeras mesas de votación en Indiana y Kentucky.

El ex presidente alcanzaba 5,957,908 de los votos (54.6%), contra 4,862,092 votos (44.5%) para Kamala Harris, según informó este martes por la noche The Associated Press. Estos números le darían hasta el momento 23 electores al candidato republicano, contra 3 para la vicepresidenta demócrata. Para ser electo presidente, alguno debe llegar a 270.

En tanto, Trump lideraba en los estados de Indiana, Kentucky, West Virginia, Ohio, Georgia, Florida y Carolina del Sur. Por su parte, Kamala Harris tenía ventaja en Vermonth, Virginia, Carolina del Norte y New Hampshire. Son los primeros estados que comenzaron a contar votos; sin embargo, en la zona centro y oeste de Estados Unidos aún continuaban votando por la diferencia horaria.

Donald Trump apenas superaba el 50% de los votos en Florida este martes, superando por pocos puntos a Kamala Harris. Florida, que aporta 30 votos electorales, fue el estado que más rápido cargo los resultados hasta el momento y tenía 40% de votos contados.

En tanto, en Georgia -que suma 16 votos electorales- le daba una pequeña victoria a Kamala Harris del 51%, con tan solo 3% de votos contados.

Kentucky, que aporta 8 votos electorales, le daba una fuerte ventaja a Trump con 70% de votos y 10% contado. En igual sentido, en Indiana el candidato republicano obtenía el 60% de los votos, con un recuento del 15%.

Vermont, New Hampshire y Virginia apenas muestran el 1% de votos contados hasta el momento.